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ОБСЕ усилила наблюдение за админграницой Крыма и Херсонщины

Вторник, 19 января 2021, 17:23

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ усилила свое присутствие на Херсонщине, чтобы отслеживать события в оккупированном Россией Крыму.

Источник: глава ОБСЕ, министерка иностранных дел Швеции Энн Линде и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, которых цитирует "Радио Свобода"

Прямая речь Линде: "В последнее время СММ ОБСЕ усилила свое присутствие в Херсонском регионе, для того, чтобы отслеживать события, происходящие в оккупированном Крыму. Представители миссии также разговаривали с людьми, которые проживают в Крыму, Херсоне, Киеве и Львове".

Детали: Наблюдатели ОБСЕ пока "не напрямую" отслеживают происходящие в оккупированном Россией Крыму. Отслеживание включает мониторинг деятельности на пункте пропуска "Чонгар", на восточном пункте пропуска "Каланчак".

По словам Кулебы, СММ ОБСЕ в Украине должна начать дистанционный мониторинг ситуации в Крыму, поскольку этот вопрос уже "перезрел", и пригласил Швецию присоединиться к инициативе "Крымская платформа".

Предистория: В июле 2020 года командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа заявил, что войска РФ могут попытаться прорваться из оккупированного Крыма на Херсонщину, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.

Вместе с тем министр обороны Андрей Таран заявил, что украинская сторона не зафиксировала подготовки к активным боевым действиям оккупантов возле админграницы Херсонщины и оккупированного Крыма.

Темы: КрымХерсонская областьОБСЕ


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