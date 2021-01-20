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США назвали "перевиховання" уйгурів в Китаї геноцидом

Середа, 20 січня 2021, 02:16

У США назвали дії китайської влади щодо уйгурів та інших етнічних та релігійних меншин геноцидом. 

Джерело: заява держсекретаря США Майка Помпео 

Пряма мова: "Окрім того, після ретельного вивчення наявних фактів було визначено, що Китай під контролем Комуністичної партії здійснив геноцид переважно мусульманський уйгурів та інших етнічних та релігійних меншин. 

Я вважаю, що цей геноцид триває, і що ми є свідками систематичних спроб знищення уйгурів з боку китайської партійної держави".

Деталі: Помпео вказав, що Китай щонайменше із березня 2017 року активізував багаторічну кампанію репресій проти уйгурських мусульман та членів інших етнічних та релігійних меншин, зокрема казахів та киргизів. Йдеться про дискримінацію, обмеження права на пересування, відвідування шкіл, права на зібрання, заперечення їх мови та релігії, примусову стерилізацію жінок.

У Держдепі вважають, що жертвами так званих таборів "перевиховання" стали до двох мільйонів уйгурів.

Нагадаємо: 

  • Влада Китаю побудувала близько 400 таборів для так званого "перевиховання" меншин, зокрема уйгурів, боротьбою з якими вони займаються останні роки.
  • Уйгури – корінний народ Східного Туркестану, що нині проживає на території Китаю, зокрема біля міста Синьцзян. За різними даними, в Китаї наразі близько 10 мільйонів уйгурів.
  • Досить довгий час етнічна група дискримінується з боку офіційної влади з метою їх асиміляції. Серед "популярних" заходів для цього використовуються так звані табори "перевиховання". Там до уйгурів застосовують як фізичне, так і моральне насилля: змушують працювати на фабриках, гвалтують, б’ють, вчать північнокитайський діалект та змушують прославляти партію.

Українська правда

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Теми: СШАКитай
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