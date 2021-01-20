Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

США назвали "перевиховання" уйгурів в Китаї геноцидом

Середа, 20 січня 2021, 03:06

У США назвали дії китайської влади щодо уйгурів та інших етнічних та релігійних меншин геноцидом. 

Джерело: заява держсекретаря США Майка Помпео 

Пряма мова: "Окрім того, після ретельного вивчення наявних фактів було визначено, що Китай під контролем Комуністичної партії здійснив геноцид переважно мусульманський уйгурів та інших етнічних та релігійних меншин. 

Я вважаю, що цей геноцид триває, і що ми є свідками систематичних спроб знищення уйгурів з боку китайської партійної держави".

Деталі: Помпео вказав, що Китай щонайменше із березня 2017 року активізував багаторічну кампанію репресій проти уйгурських мусульман та членів інших етнічних та релігійних меншин, зокрема казахів та киргизів. Йдеться про дискримінацію, обмеження права на пересування, відвідування шкіл, права на зібрання, заперечення їх мови та релігії, примусову стерилізацію жінок.

У Держдепі вважають, що жертвами так званих таборів "перевиховання" стали до двох мільйонів уйгурів.

Нагадаємо: 

  • Влада Китаю побудувала близько 400 таборів для так званого "перевиховання" меншин, зокрема уйгурів, боротьбою з якими вони займаються останні роки.
  • Уйгури – корінний народ Східного Туркестану, що нині проживає на території Китаю, зокрема біля міста Синьцзян. За різними даними, в Китаї наразі близько 10 мільйонів уйгурів.
  • Досить довгий час етнічна група дискримінується з боку офіційної влади з метою їх асиміляції. Серед "популярних" заходів для цього використовуються так звані табори "перевиховання". Там до уйгурів застосовують як фізичне, так і моральне насилля: змушують працювати на фабриках, гвалтують, б’ють, вчать північнокитайський діалект та змушують прославляти партію.

Українська правда
Теми: СШАКитай


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео"Пишаюся, що не почав нових воєн" – прощальне звернення Трампа

Зеленський доручив провести аудит тарифів в усіх областях

Новини 19 січня: підозра Тупицькому, згортання "Північного потоку-2"

У ОРДО планують зробити жителів з паспортами України "поза законом" – ЗМІ

США ввели санкції щодо російського корабля, який будує "Північний потік-2"

ОБСЄ допустила на засідання підгрупи ТКГ невпізнаних "радників" із ОРДЛО - Гармаш

Усі новини...
США
"Пишаюся, що не почав нових воєн" – прощальне звернення Трампа
США запровадили санкції проти української компанії
Лідер республіканців у Сенаті звинуватив Трампа у провокації заворушень
Останні новини
03:06
США назвали "перевиховання" уйгурів в Китаї геноцидом
02:18
Майже через рік після сутичок у Нових Санжарах фігуранти отримали вироки
01:32
У Байдена підтримують надання Україні летальної зброї
00:54
Німеччина продовжила посилений карантин 
00:21
У російській "Лізі сміху" братимуть участь команди із ОРДО, Криму та материкової України
23:53
відео"Пишаюся, що не почав нових воєн" – прощальне звернення Трампа
23:26
У США пояснили, як Трамп може віддати Байдену контроль над "ядерною валізою"
22:59
США запровадили санкції проти української компанії
22:22
Зеленський доручив провести аудит тарифів в усіх областях
22:07
Новини економіки: тарифи на розподіл газу знизили, критична ситуація із запасами вугілля
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!