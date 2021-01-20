Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

США назвали "перевоспитание" уйгуров в Китае геноцидом

Среда, 20 января 2021, 03:06

В США назвали действия китайских властей касательно уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств геноцидом.

Источник: заявление госсекретаря США Майка Помпео

Прямая речь: "Кроме того, после тщательного изучения имеющихся фактов было определено, что Китай под контролем Коммунистической партии совершил геноцид преимущественно мусульманский уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств.

Я считаю, что этот геноцид продолжается, и мы являемся свидетелями систематических попыток уничтожения уйгуров со стороны китайского партийного государства".

Детали: Помпео указал, что Китай как минимум с марта 2017 активизировал многолетнюю кампанию репрессий против уйгурских мусульман и членов других этнических и религиозных меньшинств, в частности казахов и киргизов. Речь идет о дискриминации, ограничения права на передвижение, посещение школ, права на собрания, отрицание их языка и религии, принудительную стерилизацию женщин.

В Госдепе считают, что жертвами так называемых лагерей "перевоспитания" стали до двух миллионов уйгуров.

Напомним: 

  • Власти Китая построила около 400 лагерей для так называемого "перевоспитания" меньшинств, в частности уйгуров, борьбой с которыми они занимаются последние годы.
  • Уйгуры - коренной народ Восточного Туркестана, ныне проживающий на территории Китая, в частности возле города Синьцзян. По разным данным, в Китае сейчас около 10 миллионов уйгуров.
  • Достаточно долгое время этническая группа дискриминируется со стороны официальных властей с целью их ассимиляции. Среди "популярных" мероприятий для этого используются так называемые лагеря "перевоспитания". Там к уйгурам применяют как физическое, так и моральное насилие: заставляют работать на фабриках, насилуют, бьют, учат северокитайскому диалекту и заставляют прославлять партию.

Украинская правда
Темы: СШАКитай


powered by lun.ua
Главное сегодня

видео"Горжусь, что не начал новых войн" – прощальное обращение Трампа

Зеленский поручил провести аудит тарифов во всех областях

Новости 19 января: подозрение Тупицкому, сворачивание "Северного потока-2"

В ОРДО хотят сделать жителей с паспортами Украины "вне закона" – СМИ

США ввели санкции в отношении российского судна, строившего "Северный поток-2"

ОБСЕ допустила на заседание подгруппы ТКГ неопознанных "советников" из ОРДЛО - Гармаш

Все новости...
США
"Горжусь, что не начал новых войн" – прощальное обращение Трампа
США ввели санкции против украинской компании
Лидер республиканцев в Сенате обвинил Трампа в провокации беспорядков
Последние новости
03:06
США назвали "перевоспитание" уйгуров в Китае геноцидом
02:18
Почти через год после столкновений в Новых Санжарах фигуранты получили приговоры
01:32
У Байдена поддерживают предоставление Украине летального оружия
00:54
Германия продлила усиленный карантин
00:21
В российской "Лиге смеха" примут участие команды из ОРДО, Крыма и материковой Украины
23:53
видео"Горжусь, что не начал новых войн" – прощальное обращение Трампа
23:26
В США объяснили, как Трамп может отдать Байдену контроль над "ядерным чемоданом"
22:59
США ввели санкции против украинской компании
22:22
Зеленский поручил провести аудит тарифов во всех областях
22:07
Новости экономики: тарифы на распределение газа снизили, критическая ситуация с запасами угля
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!