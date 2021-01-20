США назвали "перевоспитание" уйгуров в Китае геноцидом

В США назвали действия китайских властей касательно уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств геноцидом.

Источник: заявление госсекретаря США Майка Помпео

Прямая речь: "Кроме того, после тщательного изучения имеющихся фактов было определено, что Китай под контролем Коммунистической партии совершил геноцид преимущественно мусульманский уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств.

Я считаю, что этот геноцид продолжается, и мы являемся свидетелями систематических попыток уничтожения уйгуров со стороны китайского партийного государства".

Детали: Помпео указал, что Китай как минимум с марта 2017 активизировал многолетнюю кампанию репрессий против уйгурских мусульман и членов других этнических и религиозных меньшинств, в частности казахов и киргизов. Речь идет о дискриминации, ограничения права на передвижение, посещение школ, права на собрания, отрицание их языка и религии, принудительную стерилизацию женщин.

В Госдепе считают, что жертвами так называемых лагерей "перевоспитания" стали до двух миллионов уйгуров.

Напомним: