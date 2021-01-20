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У Кремлі відреагували на розслідування Навального про палац Путіна

Середа, 20 січня 2021, 14:01

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не побачили нічого нового у розслідуванні ФБК про "палац Путіна" в Геленджику.

Джерело: Meduza

Пряма мова: "У даному випадку президенту закидають у власність те, чого не існує. Вся власність президента Росії декларується ним щорічно і викладена ним в інформації, що публікується також у щорічній декларації.

Вчорашній ось цей матеріал - нічого нового там не представлено. Ви знаєте, що ця тема була вкинута роки три-чотири тому.

І власне тут в даному випадку з пустого в порожнє переливається. Вже неодноразово намагалися використовувати ось ці інсинуації.

Причому часто навіть не обтяжуючи себе якимись хоча б мінімальними спробами не те щоб щось довести, але хоча б проілюструвати. Може бути, що єдина новинка - це те, що тут вже такі монтажні історії використовуються".

Деталі: За словами Пєскова, всі подібні матеріали є "лохотроном" і створюються "шахраями" з метою вилучення грошей у населення.

Пряма мова: "В кінці цього чудесного матеріалу вказані номери рахунків з проханням туди перераховувати гроші. Мені здається, що це, напевно, головне завдання подібних матеріалів, подібних таких псевдорозслідувань.

Ми попереджаємо всіх громадян, тим більше з урахуванням такї великого кількості переглядів: подумайте перед тим, як переводити гроші ось таким насправді шахраям".

Нагадаємо: 

Теми: РосіяПутінНавальний


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