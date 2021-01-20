В Кремле отреагировали на расследование Навального о дворце Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не увидели ничего нового в расследовании ФБК о "дворце Путина" в Геленджике.

Источник: Meduza

Прямая речь: "В данном случае президенту вменяется в собственность то, чего не существует. Вся собственность президента России декларируется им ежегодно и изложена им в публикуемой также ежегодно декларации.

Вчерашний вот этот материал - ничего нового там не представлено. Вы знаете, что эта тема была вброшена года три-четыре тому назад.

И собственно здесь в данном случае из пустого в порожнее переливается. Уже неоднократно пытались использовать вот эти инсинуации. Причем зачастую даже не обременяя себя какими-то хотя бы минимальными попытками как-то чего-то не то что доказать, но хотя бы проиллюстрировать.

Может быть, единственная новинка - это то, что здесь уже такие монтажные истории используются".

Детали: По словам Пескова, все подобные материалы являются "лохотроном" и создаются "жуликами" с целью изъятия денег у населения.

Прямая речь: "В конце этого чудесного материала указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, что это, наверное, главная задача подобных материалов, подобных таких псевдорасследований. Вот это и есть такой главный лохотрон.

И мы предупреждаем всех граждан, тем более с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам".

Напомним: