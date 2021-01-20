У Карпатах понад 5 годин шукали зниклого туриста

У Закарпатській області турист-лижник збився з траси й заблукав, його шукають рятувальники.

Джерело: пресслужба ДСНС України у Facebook.

Деталі: 20 січня о 14:10 поблизу села Пилипець Міжгірського району під час катання на лижах на горі Ґемба з’їхав з траси та заблукав турист.

Зв'язок із ним був відсутній. Для пошуку залучали 10 рятувальників і 3 одиниці спецтехніки.

Upd. О 19:30 20 січня рятувальники ДСНС поблизу села Березники Свалявського району знайшли туриста "у задовільному стані". За уточненими даними це киянин 1985 року народження.

Медичної допомоги чоловік не потребував.

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