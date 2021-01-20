У Карпатах понад 5 годин шукали зниклого туриста
Середа, 20 січня 2021, 19:39
У Закарпатській області турист-лижник збився з траси й заблукав, його шукають рятувальники.
Джерело: пресслужба ДСНС України у Facebook.
Деталі: 20 січня о 14:10 поблизу села Пилипець Міжгірського району під час катання на лижах на горі Ґемба з’їхав з траси та заблукав турист.
Зв'язок із ним був відсутній. Для пошуку залучали 10 рятувальників і 3 одиниці спецтехніки.
Upd. О 19:30 20 січня рятувальники ДСНС поблизу села Березники Свалявського району знайшли туриста "у задовільному стані". За уточненими даними це киянин 1985 року народження.
Медичної допомоги чоловік не потребував.
Передісторія:
- О 21 годині 15 січня до Служби порятунку повідомили, що туристи-волонтери, які також допомагали рятувальникам у пошуках, знайшли заблукалого туриста-львів'янина в районі полонини Струнга.
- 14 січня з’явилося повідомлення про зникнення у Карпатах 25-річного львів’янина.
Українська правда