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В Карпатах более 5 часов искали пропавшего туриста

Среда, 20 января 2021, 19:39
В Карпатах более 5 часов искали пропавшего туриста

В Закарпатской области турист-лыжник сбился с трассы и заблудился, его ищут спасатели.

Источник: Пресс-служба ДСНС Украины в Facebook.

Детали: 20 января в 14:10 вблизи села Пилипец Межгорского района во время катания на лыжах на горе Гемба съехал с трассы и заблудился турист.

Связь с ним отсутствовала. Для поиска привлекали 10 спасателей и 3 единицы спецтехники.

Upd. В 19:30 20 января спасатели ДСНС вблизи села Березники Свалявского района нашли туриста "в удовлетворительном состоянии".  По уточненным данным это киевлянин 1985 года рождения.

В медицинской помощи человек не нуждался.

 

Предыстория:

  • В 21 часов 15 января по Службы спасения сообщили, что туристы-волонтеры, которые также помогали спасателям в поисках, нашли заблудившегося туриста-львовянина в районе долины Струнга.
  • 14 января появилось сообщение об исчезновении в Карпатах 25-летнего львовянина.

Украинская правда
Темы: Карпатычрезвычайное происшествие
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