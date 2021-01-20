В Карпатах более 5 часов искали пропавшего туриста
Среда, 20 января 2021, 19:39
В Закарпатской области турист-лыжник сбился с трассы и заблудился, его ищут спасатели.
Источник: Пресс-служба ДСНС Украины в Facebook.
Детали: 20 января в 14:10 вблизи села Пилипец Межгорского района во время катания на лыжах на горе Гемба съехал с трассы и заблудился турист.
Связь с ним отсутствовала. Для поиска привлекали 10 спасателей и 3 единицы спецтехники.
Upd. В 19:30 20 января спасатели ДСНС вблизи села Березники Свалявского района нашли туриста "в удовлетворительном состоянии". По уточненным данным это киевлянин 1985 года рождения.
В медицинской помощи человек не нуждался.
Предыстория:
- В 21 часов 15 января по Службы спасения сообщили, что туристы-волонтеры, которые также помогали спасателям в поисках, нашли заблудившегося туриста-львовянина в районе долины Струнга.
- 14 января появилось сообщение об исчезновении в Карпатах 25-летнего львовянина.
Украинская правда