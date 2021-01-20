В Карпатах более 5 часов искали пропавшего туриста

В Закарпатской области турист-лыжник сбился с трассы и заблудился, его ищут спасатели.

Источник: Пресс-служба ДСНС Украины в Facebook.

Детали: 20 января в 14:10 вблизи села Пилипец Межгорского района во время катания на лыжах на горе Гемба съехал с трассы и заблудился турист.

Связь с ним отсутствовала. Для поиска привлекали 10 спасателей и 3 единицы спецтехники.

Upd. В 19:30 20 января спасатели ДСНС вблизи села Березники Свалявского района нашли туриста "в удовлетворительном состоянии". По уточненным данным это киевлянин 1985 года рождения.

В медицинской помощи человек не нуждался.

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