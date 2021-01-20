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В МОН подтвердили, что Портнов и Новинский вошли в наблюдательный совет академии Кивалова

Среда, 20 января 2021, 21:08
В МОН подтвердили, что Портнов и Новинский вошли в наблюдательный совет академии Кивалова

В состав наблюдательного совета Национального университета "Одесская юридическая академия" вошел Андрей Портнов, который был заместителем главы администрации президента Виктора Януковича.

Источник: Liga.Life со ссылкой на МОН, приказ №31 Министерства образования и науки от 11 января 2021 года

Детали: Кроме Портнова в состав совета вошли нардеп Вадим Новинский и заместитель министра юстиции Андрей Гайченко.

В министерстве напомнили, что руководство университетов формирует состав наблюдательного совета, согласно части первой статьи 37 Закона Украины "О высшем образовании".

Дословно: "В январе 2021 года Национальный университет "Одесская юридическая академия" обратился в Министерство образования и науки Украины с письмом, которым внес предложение по персональному составу Наблюдательного совета Национального университета "Одесская юридическая академия".

 
Facebook андрій кулібаба

Справка: Национальный университет "Одесская юридическая академия" - один из ведущих учреждений высшего юридического образования Украины.

Его президентом является Сергей Кивалов, бывший регионал, в 2004 году был председателем Центральной избирательной комиссии.

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Темы: ПортновКучмаНовинскийОдессаМинобразования
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