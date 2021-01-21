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П’яні вибрики: Немілостівий штовхав патрульних і кричав, що він заступник міністра 

Четвер, 21 січня 2021, 08:35

Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталій Немілостівий не лише їздив нетверезим Києвом, а й зчепився з патрульними поліцейськими та хвалився своєю посадою, коли його зупинили.

Джерело: Патрульна поліція України, яка назива лище посаду чиновника і не вказує імені 

Дослівно: "Нещодавно пізно вночі, на вулиці Жилянській, екіпаж київських патрульних зупинив автомобіль Mercedes, водій якого порушив правила дорожнього руху, а саме: порушив вимоги дорожнього знаку 5.7.1 "Виїзд на дорогу із одностороннім рухом". Під час спілкування виявилося, що за кермом перебуває водій з ознаками алкогольного сп’яніння.

Інспектори запропонували водієві пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння, на що він відмовився. Натомість керманич повідомив інспекторам, що він – заступник міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України, а також пред’явив відповідне посвідчення підтвердження своєї посади разом із документами для керування транспортним засобом.

Під час розгляду адміністративної справи за порушення правил дорожнього руху, водій підійшов до патрульних, закинув до салону службового автомобіля ключі від свого авто та повідомив, що він йде з місця.

Патрульні скомандували водієві залишатися на місці, однак той не реагував. Натомість почав погрожувати посадою, штовхати патрульних та шарпати за формений одяг. На що патрульні, згідно зі ст. 45  ЗУ "Про Національну поліцію", застосували до громадянина кайданки".

Деталі: На водія інспектори склали адмінматеріали: протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та постанову за порушення вимог дорожного знаку 5.7.1 "Виїзд на дорогу із одностороннім рухом", а також протокол про адмінзатримання.

Адміністративні матеріали направлені до суду, який прийме рішення у цій справі.

Патрульні зазначають, що "фрази "я заступник міністра", "а ви знаєте, хто мій дядько", "поговоріть по телефону" та подібне ніяк не діє на патрульну поліцію", бо існує закон і відповідальність за порушення.

У ЗМІ оприлюднили відео патрульних, згідно з яким чиновник сперечався з ними 30 грудня 2020 року: справді віддавав ключі, намірявся йти і говорив ":руки убери", посилаючись на посаду.

 

Нагадаємо: Прем'єр-міністр Денис Шмигаль скликав на ранок четверга позачергове засідання уряду, на якому розглянуть питання про звільнення заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого.

Теми: Кабінет міністрівКиївдорогиполіція


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