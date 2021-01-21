Пьяные выходки: Немилостивый толкал патрульных и кричал, что он замминистра

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый не только ездил нетрезвым по Киеву, но и сцепился с патрульными полицейскими и бахвалился своей должностью, когда его остановили.

Источник: Патрульная полиция Украины, которая называет лишь должность чиновника и не указывает имени

Дословно: "Недавно поздно ночью, на улице Жилянской, экипаж киевских патрульных остановил автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения, а именно: нарушил требования дорожного знака 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением". Во время общения оказалось, что за рулем находится водитель с признаками алкогольного опьянения.

Инспекторы предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, на что он отказался. Водитель сообщил инспекторам, что он – заместитель министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины, а также предъявил соответствующее удостоверение в подтверждение своей должности вместе с документами для управления транспортным средством.

Во время рассмотрения административного дела за нарушение правил дорожного движения, водитель подошел к патрульным, забросил в салон служебного автомобиля ключи от своего авто и сообщил, что он уходит с места.

Патрульные скомандовали водителю оставаться на месте, однако тот не реагировал. Болеи того, он начал угрожать должностью, толкать патрульных и дергать за форменную одежду. На что патрульные, согласно ст. 45 ЗУ "О Национальной полиции", применили к гражданину наручники".

Детали: На водителя инспекторы составили админматериалы: протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП и постановление за нарушение требований дорожного знака 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением", а также протокол об админзадержании.

Административные материалы направлены в суд, который примет решение по этому делу.

Патрульные отмечают, что "фразы "я заместитель министра", "а вы знаете, кто мой дядя", "поговорите по телефону" и подобное никак не действует на патрульную полицию", поскольку существует закон и ответственность за нарушение.

В СМИ обнародовали видео патрульных, согласно которому чиновник спорил с ними 30 декабря 2020 года: действительно отдавал ключи, намеревался уйти и говорил "руки убери", ссылаясь на должность.

Напомним: Премьер-министр Денис Шмыгаль собирает на утро четверга внеочередное заседание правительства, на котором рассмотрят вопрос об увольнении замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого.