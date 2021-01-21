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Кабмін звільнив Немілостівого, який їздив напідпитку і грубіянив патрульним 

Четвер, 21 січня 2021, 09:49
Facebook Немілостівий Віталій

Кабінет міністрів звільнив заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого, він сам подав заяву на звільнення.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, заступник голови МВС Антон Геращенко у Facebook 

Пряма мова: "Поведінка, яку дозволив собі заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталій Немілостівий, є неприпустимою. Усі мають бути рівними перед законом. Тому ми оперативно розглянули питання звільнення заступника міністра.

Посада в Кабінеті міністрів України – це не привілей, це перш за все відповідальність перед людьми та країною".

Деталі: Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Немілостівий подав заяву про звільнення за власним бажанням. 

За його словами, Немілостівий розкаявся і визнав і порушення правил дорожнього руху, і свою неналежну поведінку. 

Геращенко також оприлюднив відео від 30 грудня 2020 року щодо інциденту з заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Оцінку діям Віталія Немілостівого ще повинен дати суд.

В Офісі президента схвально відреагували на звільнення чиновника, замішаного в скандалі. 

Шмигаль анонсував позачергове засідання Кабміну на ранок вночі 

Уряд відреагував на скандал після того, як у ЗМІ з'явилося відео суперечки Немілостівого й патрульних на столичній дорозі, хоча сам інцидент датований 30 грудня 2020 року.

За даними патрульних поліцейських, чиновник порушив правила дорожнього руху і виявився нетверезим. Але під час складання протоколу він кинув їм ключі від авто і збирався йти з місця події, хизувався високою посадою і навіть штовхав та смикав правоохоронців.

Міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський у Facebook назвав неприйнятною поведінку свого заступника Немілостівого, а той у коментарях  перепросив у начальника за "безвідповідальну поведінку".

УП, доповнено
Теми: Кабінет міністрівШмигаль дороги


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