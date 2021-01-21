Кабмін звільнив Немілостівого, який їздив напідпитку і грубіянив патрульним
Кабінет міністрів звільнив заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого, він сам подав заяву на звільнення.
Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, заступник голови МВС Антон Геращенко у Facebook
Пряма мова Шмигаля: "Поведінка, яку дозволив собі заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталій Немілостівий, є неприпустимою. Усі мають бути рівними перед законом. Тому ми оперативно розглянули питання звільнення заступника міністра.
Посада в Кабінеті міністрів України – це не привілей, це перш за все відповідальність перед людьми та країною".
Деталі: Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Немілостівий подав заяву про звільнення за власним бажанням.
За його словами, Немілостівий розкаявся і визнав і порушення правил дорожнього руху, і свою неналежну поведінку.
Геращенко також оприлюднив відео від 30 грудня 2020 року щодо інциденту з заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Оцінку діям Віталія Немілостівого ще повинен дати суд.
В Офісі президента схвально відреагували на звільнення чиновника, замішаного в скандалі.
Заступник керівника Офісу президента Роман Машовець заявив, що "людина втратила адекватність і заслуговує на максимально жорстку реакцію", а також запевнив, що "Україна не повернеться до тих часів, коли приналежність до кола чиновників могла використовуватися як захист від закону".
За словами Машковця, звільнення Немілостівого – лише початок, має ще настати відповідальність за водіння у нетверезому стані та непокору поліції.
Нагадаємо: Шмигаль анонсував позачергове засідання Кабміну на ранок вночі.
Уряд відреагував на скандал після того, як у ЗМІ з'явилося відео суперечки Немілостівого й патрульних на столичній дорозі, хоча сам інцидент датований 30 грудня 2020 року.
За даними патрульних поліцейських, чиновник порушив правила дорожнього руху і виявився нетверезим. Але під час складання протоколу він кинув їм ключі від авто і збирався йти з місця події, хизувався високою посадою і навіть штовхав та смикав правоохоронців.
Міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський у Facebook назвав неприйнятною поведінку свого заступника Немілостівого, а той у коментарях перепросив у начальника за "безвідповідальну поведінку".