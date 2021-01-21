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Міністр Уруський відреагував на п’яні покатушки свого заступника

Четвер, 21 січня 2021, 09:40
Фото з Facebook Уруського

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський назвав неприйнятною поведінку свого заступника Віталія Немілостівого, якого зупинили за водіння у нетверезому стані, і який штовхав патрульних.

Джерело: Уруський у Facebook

Пряма мова: "Нещодавно із заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталієм Немілостівим сталася жахлива подія, яка пов’язана із кричущим порушенням ним правил дорожнього руху та неналежною поведінкою з представниками Національної поліції України.

Його вчинок є неприйнятним та таким, що підриває авторитет представника виконавчої влади в очах українського народу".

Деталі: Уруський заявив, що "така безвідповідальна поведінка з боку Немілостівого унеможливлює подальше його перебування на посаді заступника міністра".

Він також додав, що "найближчим часом" він та Кабмін приймуть необхідні кадрові рішення.

На цей пост міністра відреагував юзер на ім’я Віталій Немілостівий. Він попросив вибачення за негідну поведінку.

Пряма мова: "Шановний Олег Семенович! Прийміть мої вибачення! Моя безвідповідальна поведінка недопустима у цивілізованій країні якою є сьогоднішня Україна та не повинна викликати у суспільстві недовіру до уряду та урядовців. З повагою до усіх!"

 

Передісторія: 

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівзвільнення


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