Министр Уруский отреагировал на пьяные покатушки своего заместителя

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский назвал неприемлемым поведение своего заместителя Виталия Немилостивого, которого остановили за вождение в нетрезвом состоянии, и который толкал патрульных.

Источник: Уруский в Facebook

Прямая речь: "Недавно с заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталием Немилостивым произошло ужасное событие, связанное с вопиющим нарушением им правил дорожного движения и неподобающим поведением с представителями Национальной полиции Украины.

Его поступок является неприемлемым и подрывающим авторитет представителя исполнительной власти в глазах украинского народа".

Детали: Уруский заявил, что "такое безответственное поведение со стороны Немилостивого делает невозможным дальнейшее его пребывание в должности заместителя министра".

Он также добавил, что "в ближайшее время" он и Кабмин примут необходимые кадровые решения.

На этот пост министра отреагировал пользователь по имени Виталий Немилостивый. Он извинился за недостойное поведение.

Прямая речь: "Уважаемый Олег Семенович! Примите мои извинения! Мое безответственное поведение недопустимо в цивилизованной стране, каковой является сегодняшняя Украина, и не должно вызывать в обществе недоверие к правительству и чиновников. С уважением ко всем".

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