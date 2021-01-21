Фукс розповів про зустрічі з Аваковим: "Це моя особиста справа"
Олігарх Павло Фукс розповів, що із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим зустрічається виключно в особистих справах, які не стосуються політики чи бізнесу.
Джерело: інтерв’ю УП Павло Фукс – про дружбу з Кернесом, розмови з Добкіним, зустрічі з Аваковим та контракт із Джуліані
Пряма мова про поїзду до Авакова: "Це була моя особиста справа, не пов’язана з бізнесом чи політикою. Політика – це брудна справа, я не хочу цим займатися".
Деталі: За словами Фукса, у нього немає і не було бізнесу із міністром МВС Арсеном Аваковим чи бізнесменом Ігорем Котвіцьким.
Він зазначив, що лише раз їздив в МВС до Авакова.
Також бізнесмен заявив, що у нього немає номерів прикриття: "Звідки у мене можуть бути номери прикриття? Я хто – поліцейський? Якийсь агент 007?"
Фукс додав, що не допомагає Авакову в Харкові.
Нагадаємо:
- У листопаді 2020 року "Схеми" помітили автівку Фукса на терирторії МВС.
- У коментарі журналістам олігарх підтвердив, що мав зустріч з очільником МВС Арсеном Аваковим: "У Арсена Борисовича був, каву випив, давно не бачилися. Жодних справ".