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Фукс розповів про зустрічі з Аваковим: "Це моя особиста справа"

Четвер, 21 січня 2021, 11:31
Фукс розповів про зустрічі з Аваковим: Це моя особиста справа

Олігарх Павло Фукс розповів, що із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим зустрічається виключно в особистих справах, які не стосуються політики чи бізнесу.

Джерело: інтерв’ю УП Павло Фукс – про дружбу з Кернесом, розмови з Добкіним, зустрічі з Аваковим та контракт із Джуліані

Пряма мова про поїзду до Авакова: "Це була моя особиста справа, не пов’язана з бізнесом чи політикою. Політика – це брудна справа, я не хочу цим займатися".

Деталі: За словами Фукса, у нього немає і не було бізнесу із міністром МВС Арсеном Аваковим чи бізнесменом Ігорем Котвіцьким.

Він зазначив, що лише раз їздив в МВС до Авакова.

Також бізнесмен заявив, що у нього немає номерів прикриття: "Звідки у мене можуть бути номери прикриття? Я хто – поліцейський? Якийсь агент 007?"

Фукс додав, що не допомагає Авакову в Харкові.

Нагадаємо:

  • У листопаді 2020 року "Схеми" помітили автівку Фукса на терирторії МВС.
  • У коментарі журналістам олігарх підтвердив, що мав зустріч з очільником МВС Арсеном Аваковим: "У Арсена Борисовича був, каву випив, давно не бачилися. Жодних справ".

Українська правда

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Теми: АваковХарківолігархиМВС
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