Фукс рассказал о встрече с Аваковым: "Это мое личное дело"
Олигарх Павел Фукс рассказал, что с министром внутренних дел Арсеном Аваковым встречается исключительно в личных делах, не касающихся политики или бизнеса.
Источник: интервью УП Павел Фукс - о дружбе с Кернесом, разговоры с Добкиным, встречи с Аваковым и контракт с Джулиани
Прямая речь о поезде к Авакову: "Это было мое личное дело, не связанное с бизнесом или политикой. Политика - это грязное дело, я не хочу этим заниматься".
Детали: По словам Фукса, у него нет и не было бизнеса с министром МВД Арсеном Аваковым или бизнесменом Игорем Котвицким.
Он отметил, что только раз ездил в МВД к Авакову.
Также бизнесмен заявил, что у него нет номеров прикрытия: "Откуда у меня могут быть номера прикрытия? Я кто - полицейский? Какой-то агент 007?"
Фукс добавил, что не помогает Авакову в Харькове.
Напомним:
- В ноябре 2020 года "Схемы" заметили автомобиль Фукса на териртории МВД.
- В комментарии журналистам олигарх подтвердил, что встречался с главой МВД Арсеном Аваковым: "У Арсена Борисовича был, кофе выпил, давно не виделись. Никаких дел".