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Фукс рассказал о встрече с Аваковым: "Это мое личное дело"

Четверг, 21 января 2021, 12:31

Олигарх Павел Фукс рассказал, что с министром внутренних дел Арсеном Аваковым встречается исключительно в личных делах, не касающихся политики или бизнеса.

Источник: интервью УП Павел Фукс - о дружбе с Кернесом, разговоры с Добкиным, встречи с Аваковым и контракт с Джулиани

Прямая речь о поезде к Авакову: "Это было мое личное дело, не связанное с бизнесом или политикой. Политика - это грязное дело, я не хочу этим заниматься".

Детали: По словам Фукса, у него нет и не было бизнеса с министром МВД Арсеном Аваковым или бизнесменом Игорем Котвицким.

Он отметил, что только раз ездил в МВД к Авакову.

Также бизнесмен заявил, что у него нет номеров прикрытия: "Откуда у меня могут быть номера прикрытия? Я кто - полицейский? Какой-то агент 007?"

Фукс добавил, что не помогает Авакову в Харькове.

Напомним:

  • В ноябре 2020 года "Схемы" заметили автомобиль Фукса на териртории МВД.
  • В комментарии журналистам олигарх подтвердил, что встречался с главой МВД Арсеном Аваковым: "У Арсена Борисовича был, кофе выпил, давно не виделись. Никаких дел".

Украинская правда
Темы: АваковХарьковолигархиМВД


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