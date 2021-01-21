Павло Фукс – про дружбу з Кернесом, розмови з Добкіним, зустрічі з Аваковим та контракт із Джуліані

Два роки тому "Українська правда" вже записувала інтерв’ю з Павлом Фуксом. Тоді ми предметно поговорили про його бізнес, відносини з Ігорем Коломойським, тодішнім соратником Порошенка Олександром Грановським, міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим та загалом про його вплив на українську політику.

За останні кілька місяців Фукс став досить медійною особою через свою дружбу з покійним мером Харкова Геннадієм Кернесом.

Поки Кернес лікувався у Шаріте, бізнесмен виконував таку собі роль публічного інформатора про стан здоров’я свого друга.

Зокрема, Фукс був першим, хто опублікував єдине фото мера Харкова із німецької лікарні – це було селфі із сином Родіоном.

Зрештою, про смерть Кернеса громадськість так само дізналася із Telegram-каналу бізнесмена.

У ході годинного інтерв’ю ми поговорили з Фуксом про останні місяці життя мера Харкова, про ситуацію у місті після Кернеса, про посилення впливу на регіон Арсена Авакова, про наступні вибори мера, відносини бізнесмена з Офісом Зеленського та із адвокатом Дональда Трампа.

Всі фото: Дмитро Ларін

"Наприкінці листопада Гєна був дуже активним. А потім все пішло на спад"

– Коли ви востаннє розмовляли із Кернесом?

– Десь за три дні до смерті.

– В якому він був стані під час тієї розмови?

– (Видихає) Він говорив, що серце болить… Він же весь час говорив складно, у нього трубка була в горлі і вона йому заважала. Розумієте, у нього ситуація була така: все трималось-трималось, а потім – раз (жестикулює руками – УП) і йому взагалі стало добре, він став досить активним.

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– Це приблизно коли він був активним?

– Така сильна активність у нього пішла наприкінці листопада. От він був задоволеним, він радів – у нього був такий прилив. А потім бам – нирки. І ось після нирок він пішов на спад.

– Раніше багато критикували Кернеса і його команду за те, що під час виборчої кампанії не було жодного відеозвернення Геннадія, не було навіть жодного фото, яке б доводило, що він перебував при тямі…

– Романе, давайте поясню. Після замаху він почав дуже серйозно ставитися до фото. От його сфотографуєш, він каже: "покажи". Якщо не подобається – проситиме видаляти. Тобто для нього це було важливо.

Він не хотів, щоб його бачили люди в такому стані, розумієте? Ну, розумієте, для нього це проблема!

– Але ж у своєму Telegram ви публікували фото Кернеса із сином у лікарні!

– Так. Як тільки лікарі дозволили – так відразу і сфотографували. Там же ж телефон так просто не пронести, він в реанімації лежав. Він як з коми вийшов, лікарі не дозволяли і казали: не вздумайте.

Потім дозволили, півгодини, годину, далі дві години бути з ним. Це ж німці, там все серйозно, у Шаріте все дуже чітко.

– Під час кампанії ви не розуміли, що ваш друг не зможе керувати містом?

– Слухайте, він керував містом останні два роки приблизно у такому ж стані. Так, дуже багато справ робив Терехов, це його перший заступник. Але Геннадій так і управляв вже!

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– Багато людей зараз закидає вам особисто, що ви тягнули свого друга на вибори, розуміючи, що він вже не в стані працювати мером.

– А що конкретно я робив?

– Як мінімум підтримували публічно.

– Люди дзвонять мені, запитують "що він, як?". Так що мені, відключити телефон? Що я мав робити? Все, що я міг – говорив. Як я його тягнув?!

– Коли вам стало зрозуміло, що Кернес вже не повернеться?

– Тоді, коли ми говорили востаннє. Десь за три дні до смерті. Він говорив: "у мене серце болить". Проблема була яка? Лікарі коронавірус перемогли, у нього вже не було ніякого коронавірусу.

Але він збурив інші захворювання...

– Він весь час був при свідомості?

– Звісно. У нього що було? Він як тільки вийшов із коми, у нього були прогалини – от він прокинувся і не розумів, що він у Шаріте, питав де він.

– Я чому це запитую – в тому ж Харкові люди розповідають, що Кернес впродовж усього перебування у Шаріте до тями нормально так і не приходив.

– Я поясню. Як його виводили із коми? Спочатку виводили на півгодини, опускали ліки, він прокидався. Лікарі говорили, що йому не можна різко повертатися – зараз почне тризвонити, кричати.

Тому це правда, що перший місяць його поступово виводили з коми. А потім він телевізор дивився, поруч із ним у палаті лежав якийсь поляк, вони спілкувалися. Він у палаті не був сам.

– Ви в курсі всіх справ Кернеса. Чи правда, що ще перед тим, як захворіти на коронавірус, Геннадій Адольфович зустрічався із Зеленським, де вони домовилися – з одного боку "Слуга народу" не атакує мера у Харкові, а Кернес натомість матиме хороші відносини з Офісом президента?

– Не можу це коментувати. Не брав участі у таких переговорах.

– Вам відомо про такі зустрічі?

– Ні, вважаю, що це неправда. Ви бачили, що їхній представник Кучер робив? Він знущався над Геннадієм, копіював його відео із Добкіним. Це дурість все була з боку Кучера.

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"Добкін рветься на вибори з усіх сил, намагається робити все, що тільки може"

– Нам зараз кажуть, що після смерті Кернеса у Харкові і області значно посилився вплив Арсена Авакова. Мовляв, з одного боку міністр впливає на Терехова, а на область – через голову облради Товмасяна, з яким дружить його син. Це так?

– Перше. Терехов – це людина, яка працювала в Авакова, коли він очолював ОДА. Терехов був його заступником. Потім, коли Аваков перестав бути губернатором, Терехов пішов працювати з Кернесом. У них нормальні відносини були завжди.

– У Терехова спільний бізнес із Котвіцьким, так?

– Не знаю. Який бізнес?

– У Харкові говорять, що це роздрібна торгівля сигарет.

– Чесно? Я не в темі. Слухайте, ну що таке вплив? В Авакова болюча тема – це Харків, прикордонне місто. Там не можна допустити ОПЗЖ і інші проросійські партії й організації. Регіон справді складний, тому що за 200 кілометрів у нас лінія розмежування, а поряд – Росія.

– Правда, що Добкін через Ахметова намагається домовитися з Аваковим щодо його підтримки на наступних виборах?

– Саме цього не знаю, але Добкін рветься на вибори з усіх сил, намагається робити все, що тільки може.

– На місцевих виборах ви вмовили Добкіна знятися з виборів. Це так?

– Ми поговорили, він нормально поставився до цього.

– Нормально поговорили – це як? У ліс возили?

– (Здивовано) Ви що жартуєте? Який ліс! (сміється). Він був у цьому кабінеті, ми з ним поговорили...

Розумієте, безумовно він хоче бути мером. Але люди його асоціюють, що він з Кернесом, хоча насправді вони були в дуже поганих стосунках…

– Поясніть.

– У них були якісь розбіжності у бізнесі… Вони дуже в поганих (відносинах) були. От, я думаю, після Геніного поранення щось у них сталося і вони взагалі не спілкувалися.

– То як вам вдалося вмовити Добкіна знятися?

– Він мені говорить: "Я йду". Я йому кажу: "куди ти йдеш? Там людина лежить, а ти все одно програєш. Ти в Гени відтягнеш 5% і все". Він мені відповідає: "Ні, ну я йду, на випадок, якщо з ним щось станеться". Я йому кажу: "Міш, ну якщо ти хлопець порядний, то ти не можеш іти".

І він написав заяву. Просив, щоб я домовився з Оксаною, дружиною Гени – вона не хотіла з ним розмовляти, бо знала все про конфлікт – про зустріч. Вона його вислухала. Він все зробив, як обіцяв.

– Ще нам цікаве розповідають, що ви разом з Котвіцьким, Тереховим допомагаєте контролювати Авакову Харків і всю область.

– Ну скажіть, як я чи Котвіцький можемо контролювати Харків? От що я роблю?

– Ви ж можете зустрічатися з людьми так само, як наприклад, з Мішою Добкіним.

– Романе, я дуже люблю своє місто і багато чого для нього роблю. Я переживаю, щоб місто розвивалося в такому ж напрямку, який задав Кернес.

При чому мені постійно приписують якусь дурню – я з Геною ніколи не мав ніякого спільного бізнесу. Якщо ми говоримо про Мішу – зрозумійте, я Добкіна знаю з дитинства.

– А з Аваковим і Котвіцьким у вас був коли-небудь бізнес?

– Ні, ніколи.

– Так, а чому ви так часто зустрічаєтеся з міністром внутрішніх справ? Ті ж самі "Схеми" вас фіксували поруч МВС.

– Це був один раз! Яке "часто"?!

– Та який раз – ви ж там регулярно буваєте!

– Вони ("Схеми" – УП) якісь машини знімають, номери прикриття – мені смішно з цього. Хлопці, звідки у мене можуть бути номери прикриття? Я хто – поліцейський? Якийсь агент 007?

– Тобто ви хочете сказати, що у Харкові Авакову не допомагаєте?

– Ні, ясне діло!

– То чому ви їздили до Авакова?

– Це була моя особиста справа, не пов’язана з бізнесом чи політикою. Політика – це брудна справа, я не хочу цим займатися.

"Думаю, вибори в Харкові будуть у жовтні"

– На наступних виборах ви будете Терехова підтримувати як кандидата у мери?

– Як зможу, так і буду. Якщо у мене запитають, то я скажу, що краще голосувати за Терехова. Але ж вам цікаві якісь політичні історії, а людям у Харкові важливо, щоб були такі ж дороги, такий же транспорт. Людей такі речі цікавлять.

– Коли, на вашу думку, вибори мера у Харкові можуть відбутись?

– Ну, або в березні, або уже в жовтні. У нас же тільки дві дати для таких виборів.

– Думаєте, на березень встигнуть?

– Я думаю, це нереально. Тому вибори будуть у жовтні. Але я поки ж не знаю, хто на них піде. Найсильніші кандидати зараз – Терехов, Добкін. Далі Фельдман, можливо Світлична.

Плюс, ми ж не знаємо кого Зе буде підтримувати, неясно який взагалі рейтинг у Зеленського буде у жовтні. Я думаю, у самого президента буде найбільший рейтинг серед політиків, але у партії що буде – невідомо.

– А як зараз виглядає непублічна розкладка сил в Харкові? В останні місяці і Ярославський помирився з Кернесом, Аваков і Котвіцький мали свої позиції, ви теж на своїх.

– Я даю вам 99%, що всі люди, яких ви назвали, вони по суті не займаються бізнесом в Харкові.

– Ярославський не займається бізнесом у Харкові?

– А яким?

– А тракторний завод чий?

– Ну, ви маєте розуміти, що всім цим людям міська влада не треба, вони на ній не заробляють. І всі, кого ви назвали, у них же у кожного своя історія стосунків між собою і з Тереховим.

– Про це і питання.

– Думаю, всі, кого ви згадали, будуть підтримувати Терехова. Бо всі знають, хто це такий. Але це ж вибори, це важко вгадати.

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"По менеджменту, по управлінню до цієї влади є питання. Але те, що не лізуть в бізнес – це класно"

– У часи Порошенка ви були вхожі в його Адміністрацію. А зараз як у вас з цим справи? Є люди, з якими у вас напрацьовані стосунки в Офісі Зеленського?

– Я був там кілька разів, говорив про Бабин Яр.

– З ким?

– Я зустрічався з Єрмаком.

– Ну і з Кирилом Тимошенком у вас наче непогані стосунки? Він, кажуть, до вас прислухається?

– Він був присутній на зустрічах з Єрмаком.

– А з питань регіональної політики у Харкові він з вами не радиться?

– Ні. Чесно. Ми з ним контактували по коронавірусу. Я переказав 500 тисяч доларів.

Якраз тоді Тимошенко займався координацією всіх цих питань з COVIDом, от тоді ми з ним спілкувались. Він питав, чим я можу допомогти, і я виділив таку суму, купував багато халатів для лікарів, два рентгенівських апарати по 200 тисяч.

– Як, до речі, ви могли б описати те, як нинішній Офіс президента працює з великим бізнесом? Як було за Порошенка, і як зараз це відбувається?

– Єдине, що я можу сказати, що мені подобається, що нова влада не влазить у бізнес. Сьогодні влада не кошмарить бізнес.

– А раніше кошмарила?

– За часів Порошенка? Звичайно. Постійно якісь кримінальні справи, щось постійно "рішали". А ці не лізуть в бізнес, і це круто. По менеджменту, по управлінню до них є питання. Але те, що не лізуть в бізнес – це класно.

– Вас просили скидатись на "зарплатний фонд" депутатам і Офісу президента ?

– Ніколи в житті. По-перше, у мене немає там таких стосунків з людьми, щоб вони мені могли таке запропонувати. Навіть коли збирали бізнесменів, то мене туди ніхто не запрошував.

"Я наймав Джуліані у 2017-му. У нас був контракт"

– Тема, яку ми не могли оминути – це Америка. Прокурор Нью-Йорка готується висунути нові звинувачення адвокату Трампа Рудольфу Джуліані за "незадекларовані контакти" саме з вами. Що це за "незадекларовані контакти"?

– У мене був контракт з Джуліані, коли він ще не був адвокатом президента.

Це було наше спільне з Кернесом рішення – він мене попросив. Бо Гена був фанатом Джуліані, слідкував за ним, що той робить як мер Нью-Йорка, його радикальні кроки у боротьби зі злочинністю.

Я тоді якраз повернувся в Україну і кажу Кернесу: "Що тобі зробити? Чим допомогти? Давай когось притягнемо в Україну, щоб щось зробив нам". Він каже, що от можеш Джуліані знайти і поговорити?

А у мене товариш живе в Америці, вони товаришують.

– Так ви ж і Трампа знаєте?

– Ще коли в Москві займався будівництвом, то тоді бачився з ним. А з Джуліані був контракт, що він представлятиме інтереси Харкова в Америці. Він обіцяв нам інвесторів у Харків привезти.

А перше, з чим працювали, це створення ситуаційного центру – по типу, як в Америці служба 911, коли всі служби важливі об’єднані в одному офісі: поліція, МНС, "швидка" тощо. Щоб людина не телефонувала на три номери, а щоб всі служби одразу координувались і злагоджено працювали.

Джуліані показав нам дані, як різко цифри бандитизму після такої програми у нього впали, наскільки швидше стали надавати людям допомогу – це така важлива соціальна річ.

– Скільки ви йому заплатили?

– Це секрет. Я його найняв у 2017 році на рік. От він працював, його команда кілька разів приїжджала, людей 10-20, вивчали місто, дивились. Тоді він один раз приїжджав, походив, подивився, захоплювався нашим містом...

Основний наш посил був – піарити Харків для іноземців. Бо мій товариш, який дружить з Джуліані, то у них якийсь там фонд, вони скуповували нерухомість у 2008 році, яка була в заставах у банків. Словом, у них велике коло інвесторів.

І ми показали Джуліані кілька проектів у Харкові, які Гена робив і під які гроші Світового банку привели, ЄБРР.

Ми показували, що от такі банки інвестують в Харків. І головне, що для того, щоб отримати гроші від західних партнерів, треба мати проекти готові. А це рік-два підготовки документації, дозволів. І тільки потім банки це беруть і розглядають.

Джуліані казав, що якщо ці банки дають вам гроші, то я приведу вам величезні інвестиції.

– Привів?

– Ні. І от коли минув рік, то ми подумали і вирішили не продовжувати контракт. В чому Джуліані був ефективний – у цій історії з ситуаційним центром. Під нього, до речі, уже виділена земля і він буде.

Я говорив з Тереховим, він хоче цю історію довести до кінця.

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– Ви користувались послугами Джуліані як лобіста у США?

– Ніколи в житті.

– Він не передавав якісь ваші прохання Трампу, можливо, якісь бізнесові історії?

– Я ж коли з ним спілкувався, то він ще не був адвокатом Трампа.

– Коли він приїздив в Україну знімати своє "розслідування" про Байдена, ви не зустрічались?

– Я ж вам кажу, що його востаннє бачив в листопаді 2017 року. Коли він приїжджав у Харків, потім у Київ прилітав. Я його більше ніколи не бачив, не розмовляв, не переписувався – нічого.

У нас закінчився контракт, вони хотіли продовжити його, але ми з Геною вирішили, що там уже пусто, інвесторів вони не привели ніяких, а програму по ситуаційному центру вони уже зробили.

– Ви не боїтесь, що США введуть санкції і проти вас, за співпрацю з Джуліані?

– Про санкції – це смішно. У мене була конкретна робота, якою ми займались з Джуліані.

– Правда, що вам не дали американську візу?

– Так.

– Чому? Через росіян?

– Я думав, що через росіян, але все банально. Виявилось, що справа в українській спецслужбі, яка відправила брехню про мене в Америку. Я готую цю розмову, з документами, грунтовно потім все розкажу.

– А ви не пробували через того ж Авакова дізнатись, хто це зробив?

– Ну, це ж не МВС, це не його тема. Тому ні.

– Насамкінець не можемо не запитати. Ви не шкодуєте, що не відмовили Кернеса цього разу йти в мери?

– Я з ним говорив на цю тему. Але він сказав: "Це моє життя, я без цього не можу. Я живу тільки заради того, що можу щось зробити. У мене ж ніяких задоволень в житті: лежу в ліжку, ходжу в памперс. Для мене це все – люди, місто".

Я думаю, що якби він не був мером і відмовився, то він би давно втратив інтерес до життя.

Роман Кравець, УП