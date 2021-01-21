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Загибель працівника адміністрації Порошенка: нападник отримав 8 років тюрми

Четвер, 21 січня 2021, 13:28

Обвинуваченого у нападі в березні 2019 року на співробітника Адміністрації президента Олександра Бухтатого засудили до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Рішення виніс Шевченківський районний суд міста Києва 21 січня.

Слідство встановило, що обвинувачений - громадянин Вірменії - зі спільником (перебуває в розшуку –ред.) напав на Бухтатого з метою пограбування. Затриманий чоловік свою провину в розбої визнав.

Водночас проведеними слідчими та розшуковими діями слідству не вдалося встановити його причетність до дій, які призвели до смерті потерпілого Бухтатого у зв’язку з потраплянням в організм клозапіну.

Тому дії нападників були кваліфіковані за 2 с. 187 КК України - розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя особи.

У дебатах прокурор просив для обвинуваченого громадянина Вірменії 9 років позбавлення волі. Суд ухвалив рішення про тюремний термін у 8 років із конфіскацією майна.

Пряма мова Максимець: "Матеріали щодо співучасника злочину виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває".

Передісторія:

  • Тіло співробітника Адміністрації президента Порошенка Олександра Бухтатого знайшли рано вранці 14 березня 2019 року у Шевченківському районі Києва.
  • За даними слідства, перед смертю двоє осіб вчинили на нього напад з метою пограбування.
  • Одного із нападників (34-річного громадянина Республіки Вірменія) невдовзі було затримано.
  • У підозрюваного вилучили речовий доказ - мобільний телефон потерпілого. Його арештували.
  • В жовтні 2019 року стало відомо, що додаткова токсикологічна експертиза виявила медичний препарат клозапін в організмі Бухтатого.

Валентина Романенко, УП
Теми: вбивствокриміналпрокуратураКиїв


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