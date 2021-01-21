Загибель працівника адміністрації Порошенка: нападник отримав 8 років тюрми
Обвинуваченого у нападі в березні 2019 року на співробітника Адміністрації президента Олександра Бухтатого засудили до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП
Деталі: Рішення виніс Шевченківський районний суд міста Києва 21 січня.
Слідство встановило, що обвинувачений - громадянин Вірменії - зі спільником (перебуває в розшуку –ред.) напав на Бухтатого з метою пограбування. Затриманий чоловік свою провину в розбої визнав.
Водночас проведеними слідчими та розшуковими діями слідству не вдалося встановити його причетність до дій, які призвели до смерті потерпілого Бухтатого у зв’язку з потраплянням в організм клозапіну.
Тому дії нападників були кваліфіковані за 2 с. 187 КК України - розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя особи.
У дебатах прокурор просив для обвинуваченого громадянина Вірменії 9 років позбавлення волі. Суд ухвалив рішення про тюремний термін у 8 років із конфіскацією майна.
Пряма мова Максимець: "Матеріали щодо співучасника злочину виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває".
Передісторія:
- Тіло співробітника Адміністрації президента Порошенка Олександра Бухтатого знайшли рано вранці 14 березня 2019 року у Шевченківському районі Києва.
- За даними слідства, перед смертю двоє осіб вчинили на нього напад з метою пограбування.
- Одного із нападників (34-річного громадянина Республіки Вірменія) невдовзі було затримано.
- У підозрюваного вилучили речовий доказ - мобільний телефон потерпілого. Його арештували.
- В жовтні 2019 року стало відомо, що додаткова токсикологічна експертиза виявила медичний препарат клозапін в організмі Бухтатого.