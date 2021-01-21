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Гибель работника администрации Порошенко: нападавший получил 8 лет тюрьмы

Четверг, 21 января 2021, 13:28

Обвиняемого в нападении в марте 2019 года на сотрудника администрации президента Александра Бухтатого приговорили к 8 годам заключения с конфискацией имущества.

Источник: пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Решение вынес Шевченковский районный суд Киева 21 января.

Следствие установило, что обвиняемый - гражданин Армении - с сообщником (находится в розыске -ред.) напал на Бухтатого с целью ограбления. Задержанный мужчина свою вину в разбое признал.

В то же время проведенными следственными и розыскными действиями следствию не удалось установить его причастность к действиям, которые привели к смерти потерпевшего Бухтатого в связи с попаданием в организм клозапина.

Поэтому действия нападавших были квалифицированы по 2 с. 187 УК Украины - разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенный с насилием, опасным для жизни человека.

В дебатах прокурор просил для обвиняемого гражданина Армении 9 лет лишения свободы. Суд принял решение о тюремном сроке в 8 лет с конфискацией имущества.

Прямая речь Максимец: "Материалы по соучастнику преступления выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается".

Предыстория: 

  • Тело сотрудника Администрации президента Петра Порошенко Александра Бухтатого обнаружили рано утром 14 марта 2019 года в Шевченковском районе Киева.
  • По данным следствия, перед смертью два человека совершили на него нападение с целью ограбления.
  • Один из нападавших (34-летний гражданин Республики Армения) вскоре был задержан. У задержанного изъяли вещественное доказательство - мобильный телефон потерпевшего. Подозреваемого взяли под стражу.
  • В октябре 2019 года стало известно, что дополнительная токсикологическая экспертиза выявила медицинский препарат клозапин в организме Бухтатого.

Валентина Романенко, УП
Темы: убийствокриминалпрокуратураКиев


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