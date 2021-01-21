Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гибель работника администрации Порошенко: нападавший получил 8 лет тюрьмы

Четверг, 21 января 2021, 12:28
Гибель работника администрации Порошенко: нападавший получил 8 лет тюрьмы

Обвиняемого в нападении в марте 2019 года на сотрудника администрации президента Александра Бухтатого приговорили к 8 годам заключения с конфискацией имущества.

Источник: пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Решение вынес Шевченковский районный суд Киева 21 января.

Следствие установило, что обвиняемый - гражданин Армении - с сообщником (находится в розыске -ред.) напал на Бухтатого с целью ограбления. Задержанный мужчина свою вину в разбое признал.

В то же время проведенными следственными и розыскными действиями следствию не удалось установить его причастность к действиям, которые привели к смерти потерпевшего Бухтатого в связи с попаданием в организм клозапина.

Поэтому действия нападавших были квалифицированы по 2 с. 187 УК Украины - разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенный с насилием, опасным для жизни человека.

В дебатах прокурор просил для обвиняемого гражданина Армении 9 лет лишения свободы. Суд принял решение о тюремном сроке в 8 лет с конфискацией имущества.

Прямая речь Максимец: "Материалы по соучастнику преступления выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается".

Предыстория: 

  • Тело сотрудника Администрации президента Петра Порошенко Александра Бухтатого обнаружили рано утром 14 марта 2019 года в Шевченковском районе Киева.
  • По данным следствия, перед смертью два человека совершили на него нападение с целью ограбления.
  • Один из нападавших (34-летний гражданин Республики Армения) вскоре был задержан. У задержанного изъяли вещественное доказательство - мобильный телефон потерпевшего. Подозреваемого взяли под стражу.
  • В октябре 2019 года стало известно, что дополнительная токсикологическая экспертиза выявила медицинский препарат клозапин в организме Бухтатого.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: убийствокриминалпрокуратураКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
убийство
Убийство подростков в Бердянске: оккупанты не отдают родным тела для захоронения
Суд вынес приговор организаторам убийства Гандзюк: Мангер и Левин получили по 10 лет
Силы обороны проверяют информацию о ликвидации генерала РФ Горячева
Последние новости
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Черновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
Все новости...
Реклама: