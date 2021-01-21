Гибель работника администрации Порошенко: нападавший получил 8 лет тюрьмы
Обвиняемого в нападении в марте 2019 года на сотрудника администрации президента Александра Бухтатого приговорили к 8 годам заключения с конфискацией имущества.
Источник: пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП
Детали: Решение вынес Шевченковский районный суд Киева 21 января.
Следствие установило, что обвиняемый - гражданин Армении - с сообщником (находится в розыске -ред.) напал на Бухтатого с целью ограбления. Задержанный мужчина свою вину в разбое признал.
В то же время проведенными следственными и розыскными действиями следствию не удалось установить его причастность к действиям, которые привели к смерти потерпевшего Бухтатого в связи с попаданием в организм клозапина.
Поэтому действия нападавших были квалифицированы по 2 с. 187 УК Украины - разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенный с насилием, опасным для жизни человека.
В дебатах прокурор просил для обвиняемого гражданина Армении 9 лет лишения свободы. Суд принял решение о тюремном сроке в 8 лет с конфискацией имущества.
Прямая речь Максимец: "Материалы по соучастнику преступления выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается".
Предыстория:
- Тело сотрудника Администрации президента Петра Порошенко Александра Бухтатого обнаружили рано утром 14 марта 2019 года в Шевченковском районе Киева.
- По данным следствия, перед смертью два человека совершили на него нападение с целью ограбления.
- Один из нападавших (34-летний гражданин Республики Армения) вскоре был задержан. У задержанного изъяли вещественное доказательство - мобильный телефон потерпевшего. Подозреваемого взяли под стражу.
- В октябре 2019 года стало известно, что дополнительная токсикологическая экспертиза выявила медицинский препарат клозапин в организме Бухтатого.