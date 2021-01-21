Зеленський відреагував на пожежу у Харкові і дав доручення Авакову 

Президент Володимир Зеленський відреагував на пожежу в будинку для літніх людей і доручив міністру внутрішних справ Арсену Авакову порушити та взяти під особистий контроль кримінальну справу, щоб дізнатися причину пожежі і вияснити, хто винен.

Джерело: Facebook-сторінка Зеленського

Пряма мова: "Доручаю Кабінету Міністрів негайно розібратися в ситуації. Терміново створити Державну комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій для з’ясування причин цієї трагедії та напрацювання механізмів запобігання подібним надзвичайним ситуаціям у майбутньому.

Міністру внутрішніх справ – відкрити та взяти під особистий контроль відповідну кримінальну справу і в якнайшвидші терміни відповісти на питання, які причини трагедії та хто в ній винен".

Деталі: Він закликає очільників міст та областей допомоги постраждалим та родичам, які втратили своїх близьких.

За його словами, рятувальники з перших хвилин перебувають на місці та гасять пожежу.

Відзначимо, що у президента немає повноважень давати доручення про порушення кримінальних справ.

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