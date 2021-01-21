Зеленський відреагував на пожежу у Харкові і дав доручення Авакову
Президент Володимир Зеленський відреагував на пожежу в будинку для літніх людей і доручив міністру внутрішних справ Арсену Авакову порушити та взяти під особистий контроль кримінальну справу, щоб дізнатися причину пожежі і вияснити, хто винен.
Джерело: Facebook-сторінка Зеленського
Пряма мова: "Доручаю Кабінету Міністрів негайно розібратися в ситуації. Терміново створити Державну комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій для з’ясування причин цієї трагедії та напрацювання механізмів запобігання подібним надзвичайним ситуаціям у майбутньому.
Міністру внутрішніх справ – відкрити та взяти під особистий контроль відповідну кримінальну справу і в якнайшвидші терміни відповісти на питання, які причини трагедії та хто в ній винен".
Деталі: Він закликає очільників міст та областей допомоги постраждалим та родичам, які втратили своїх близьких.
За його словами, рятувальники з перших хвилин перебувають на місці та гасять пожежу.
Відзначимо, що у президента немає повноважень давати доручення про порушення кримінальних справ.
Нагадаємо:
- 21 січня через пожежу в будинку для літніх людей у Харкові загинули 15 осіб, 9 потерпілих.
- За попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини.
- Раніше Зеленський неодноразово заявляв, що не має впливу на правоохоронні органи і не вказує кого саджати, а кого не чіпати.