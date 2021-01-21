Зеленский отреагировал на пожар в Харькове и дал поручение Авакову
Президент Владимир Зеленский отреагировал на пожар в доме престарелых и поручил министру внутренних дел Арсену Авакову открыть и взять под личный контроль уголовное дело, чтобы узнать причину пожара и выяснить, кто виноват.
Источник: Facebook-страница Зеленского
Прямая речь: "Поручаю Кабинету Министров немедленно разобраться в ситуации. Срочно создать Государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий для выяснения причин этой трагедии и наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем.
Министру внутренних дел - открыть и взять под личный контроль соответствующее уголовное дело и в скорейшие сроки ответить на вопрос, каковы причины трагедии и кто в ней виноват".
Детали: Он призывает руководителей городов и областей помочь пострадавшим и родственникам, которые потеряли своих близких.
По его словам, спасатели с первых минут находятся на месте и тушат пожар.
Напомним:
- 21 января из-за пожара в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек, 9 - пострадавших.
- По предварительным данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека.