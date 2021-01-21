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Тупицький звернувся до Зеленського з проханням

Четвер, 21 січня 2021, 18:33

Олександр Тупицький, якого указом президента відсторонено від посади судді Конституційного суду, звернувся до Володимира Зеленського із проханням притягнути до відповідальності керівництво Управління державної охорони і її працівників, які не дозволяли йому потрапити до будівлі суду.

Джерело: звернення Тупицького, опубліковане на сайті КС

Деталі: У зверненні він вказує, що у Зеленського, згідно з Конституцією, немає права його відсторонювати і тому він не втратив статус судді КС і продовжує головю КС.

Він пожалівся на працівників УДО, які не допускали його до робочого місця 19, 20, 21 січня.

Тупицький вказує, що разом з іншими суддями подали заяви до прокуратури на працівників УДО.

Він попросив Зеленського розблокувати роботу КС, притягнути до керівництво та інших працівників УДО.

Також він попросив негайно скликати засідання Ради національної безпеки і оборони.

 
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Передісторія: Раніше Тупицький написав заяву на ім’я генерального прокурора Ірини Венедіктової, в якій просив в законний спосіб вручити йому підозру.

Українська правда


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