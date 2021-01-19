Тупицький просить Венедіктову "правильно" вручити підозру і звернутись до Зеленського

Олександр Тупицький, якого указом президента відсторонено від посади судді Конституційного суду, написав заяву на ім’я генерального прокурора Ірини Венедіктової, в якій просить в законний спосіб вручити йому підозру.

Джерело: Заява Тупицького

Деталі: У заяві Тупицький вкотре наголошує, що не вважає себе підозрюваний, оскільки йому не було вручено підозру згідно із законодавством. Зокрема 28 грудня також. Тупицький вказує, що "прокуратурою було незаконно "вжито заходів" для вручення… повідомлення про підозру".

Також він наголошує, що відсторонювати суддю можна було, якби він був підозрюваним. Тому наказ Зеленського він називає неконституційним.

Він називає справу проти нього сфальсифікованою і політично вмотивованою і просить Венедіктову, щоб йому було на законних підставах повідомлено про підозру. Він готовий прийти для у назначений час.

Дослівно: "(Прошу – ред.) забезпечити належне процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12013110060002990, усунути допущені прокурорами та слідчими Державного бюро розслідувань порушення…

Вжити заходів належного правового реагування стосовно слідчих Державного бюро розслідувань та прокурорів (у тому числі процесуальних керівників), які допустили вказані порушення закону та службові зловживання.

Звернутися до Президента України щодо скасування ним Указу "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" від 29 грудня 2020 року № 607 /2020, який виданий на підставі клопотання виконувача обов'язків Генерального прокурора Р. М. Говди до визнання мене підозрюваним в установленому законом порядку".

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