Тупицкий обратился к Зеленскому с просьбой

Александр Тупицкий, которого указом президента отстранен от должности судьи Конституционного суда, обратился к Владимиру Зеленского с просьбой привлечь к ответственности руководство Управления государственной охраны и ее работников, которые не разрешали ему попасть в здание суда.

Источник: обращение Тупицкого, опубликованное на сайте КС

Детали: В обращении он указывает, что у Зеленского, согласно Конституции, нет права его отстранять и поэтому он не потерял статус судьи КС и продолжает быть председателем КС.

Он пожаловался на сотрудников УГО, которые не допускали его к рабочему месту 19, 20, 21 января.

Тупицкий указывает, что вместе с другими судьями подали заявления в прокуратуру на сотрудников УГО.

Он попросил Зеленского разблокировать работу КС, привлечь к ответсвенности руководство и других работников УГО.

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Также он попросил немедленно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Предыстория: Раньше Тупицкий написал заявление на имя генерального прокурора Ирины Венедиктов, в котором просил законно вручить ему подозрение.