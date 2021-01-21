Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тупицкий обратился к Зеленскому с просьбой

Четверг, 21 января 2021, 17:33
Тупицкий обратился к Зеленскому с просьбой

Александр Тупицкий, которого указом президента отстранен от должности судьи Конституционного суда, обратился к Владимиру Зеленского с просьбой привлечь к ответственности руководство Управления государственной охраны и ее работников, которые не разрешали ему попасть в здание суда.

Источник: обращение Тупицкого, опубликованное на сайте КС

Детали: В обращении он указывает, что у Зеленского, согласно Конституции, нет права его отстранять и поэтому он не потерял статус судьи КС и продолжает быть председателем КС.

Он пожаловался на сотрудников УГО, которые не допускали его к рабочему месту 19, 20, 21 января.

Тупицкий указывает, что вместе с другими судьями подали заявления в прокуратуру на сотрудников УГО.

Он попросил Зеленского разблокировать работу КС, привлечь к ответсвенности руководство и других работников УГО.

 
скриншот

Также он попросил немедленно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Предыстория: Раньше Тупицкий написал заявление на имя генерального прокурора Ирины Венедиктов, в котором просил законно вручить ему подозрение.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Последние новости
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
Все новости...
Реклама: