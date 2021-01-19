Конституційний суд повідомляє, що працівники Управління державної охорони не допускають Олександра Тупицького до приміщення суду та робочого кабінету голови КС.

Джерело: КС у Facebook

Дослівно: "Сьогодні, 19 січня, працівники Управління державної охорони України без повідомлення про причини вкотре не допускають голову Конституційного суду України Олександра Тупицького до приміщення суду та робочого кабінету.

За словами Олександра Тупицького, вказане є черговою спробою протиправного втручання у діяльність голови Конституційного суду України, перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов’язків, спрямованим на блокування роботи Конституційного суду України в цілому".

Деталі: КС заявляє, що хоча "указом президента України Олександр Тупицький відсторонений від посади судді Конституційного суду України, адміністративні функції як голови суду він має виконувати, оскільки на це його уповноважили судді Конституційного суду України".

На думку КС, "нездійснення адміністративних функцій голови суду призведе до дестабілізації роботи всієї інституції".

Цьому передувало: На Різдво голова Конституційного суду Олександр Тупицький попри скандали довкола його фігури злітав із сім'єю в Об'єднані Арабські Емірати. Туроператору "Join Up" за тижневий відпочинок трьох осіб він заплатив нібито близько 242 тисяч гривень.

Передісторія:

Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).

28 грудня Офіс генерального прокурора направив поштою повідомлення про підозру голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому у підкупі свідка і введенні в оману суду у справі колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова й "Зуєвського енергомеханічного заводу".

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС строком на два місяці.

30 грудня у КС заявили, що вважають указ Зеленського про відсторонення Тупицького "юридично нікчемним", і закликали його скасувати. Правовий департамент секретаріату КС заявив, що Тупицький повинен далі виконувати свої обов’язки.

На зборах суддів Конституційного Суду 5 січня 2021 року не мовилося про відсторонення з посади голови КС Олександра Тупицького. У суді вважають, що підстав для відсторонення голови КС немає.

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