Радник Путіна вперше прийшов на засідання ТКГ – представник ОРДЛО

У сьогоднішньому засіданні Тристоронньої контактної групи взяв участь заступник голови Адміністрації президента Росії, учасник Нормандського формату на рівні радників Дмитро Козак.

Джерело: представник ОРДЛО від Києва в ТКГ Денис Казанський в Telegram, "Новости Донбасса", Українська делегація ТКГ

Пряма мова Казанського: "У ТКГ сьогодні мала місце неординарна ситуація. На переговори прийшов Дмитро Козак. Раніше він ні разу не брав в них участі, але сьогодні досить безцеремонно відсунув Гризлова (представника Росії в ТКГ - ред.) З кадру і зайняв його крісло.

Козак був дуже роздратований, говорив емоційно. Як завжди, звинувачував Україну в небажанні визнавати бойовиків стороною переговорів і вимагав, щоб ми обговорювали "дорожню карту", ​​запропоновану Росією через своїх маріонеток.

Ситуація змінилася кардинально - якщо зазвичай росіяни ховаються за своїми смоляними чучалами, і намагаються говорити поменше, то сьогодні довелося виходити на перший план вже самому заступнику керівника адміністрації президента РФ".

Деталі: Видання з посиланням на запрошеного Росією представника бойовиків "ЛНР" повідомляє, що Козак був незадоволений тим, що Україна нібито "внесла різні проєкти "дорожніх карт" в Мінський і Нормандський формати".

Українська делегація ТКГ не повідомила про Козака, проте зазначила, що уповноваженими представниками в ТКГ є лише офіційні особи. Інші люди можуть брати участь у засіданні лише як консультанти та експерти з окремих питань.