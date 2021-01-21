Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Советник Путина впервые пришел на заседание ТКГ – представитель ОРДЛО

Четверг, 21 января 2021, 22:33

В сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы принял участие заместитель главы Администрации президента России, участник Нормандского формата на уровне советников Дмитрий Козак.

Источник: представитель Донецка в украинской делегации ТКГ Денис Казанский в Telegram,  "Новости Донбасса", Украинская делегация ТКГ

Прямая речь Казанского: "В ТКГ сегодня имела место неординарная ситуация. На переговоры пришёл Дмитрий Козак. Ранее он ни разу не принимал в них участия, но сегодня довольно бесцеремонно отодвинул Грызлова (представителя России в ТКГ – ред.) из кадра и занял его кресло.

Козак был очень раздражён, говорил эмоционально. Как обычно, обвинял Украину в нежелании признавать боевиков стороной переговоров и требовал, чтобы мы обсуждали "дорожную карту", предложенную Россией через своих марионеток.

Ситуация поменялась кардинально - если обычно россияне прячутся за своими смоляными чучелками, и стараются говорить поменьше, то сегодня пришлось выходить на первый план уже самому замруководителя администрации президента РФ".

Детали: Издание со ссылкой на приглашенного Россией представителя боевиков "ЛНР" сообщает, что Козак был недоволен тем, что Украина якобы "внесла разные проекты "дорожных карт" в Минский и Нормандский форматы".

Украинская делегация ТКГ не сообщила о Козаке, однако отметила, что уполномоченными представителями в ТКГ являются только официальные лица.  Другие люди могут участвовать в заседании только как консультанты и эксперты по отдельным вопросам.

Темы: ТКГОРДЛО


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоПередача пленных с ОРДЛО для Медведчука остановлена – Кравчук

Новости 21 января: пожар в доме престарелых, решение ЕСПЧ по Майдану

Прокурор САП во второй раз закрыл дело "Роттердам+" – НАБУ

В Украине проверят все дома престарелых после трагедии в Харькове

Пожар в Харькове: полиция задержала управляющего пансионата, у дома владелицы выставлен наряд

Джима выиграла первую медаль для сборной Украины по биатлону в сезоне

Все новости...
ТКГ
Россия и Медведчук используют пленных в политических интересах – ТКГ
РФ передает заложников Медведчуку, это удар по нормандскому формату и ТКГ – МИД
В ТКГ договорились возобновить поставки газа в Марьинку, которые блокировали боевики
Последние новости
22:55
Генсек Совета Европы выразила соболезнования в связи с пожаром в Харькове
22:33
Советник Путина впервые пришел на заседание ТКГ – представитель ОРДЛО
22:00
Новости экономики: цены будут расти быстрее, Приватбанк получит нового руководителя
21:48
видеоПередача пленных с ОРДЛО для Медведчука остановлена – Кравчук
21:35
В Укрфинжилье рассказали, под какой процент украинцы смогут взять ипотеку
21:28
Новости 21 января: пожар в доме престарелых, решение ЕСПЧ по Майдану
21:21
Байден хочет продлить на 5 лет ядерный договор с РФ - СМИ
21:12
Какие отрасли окончили 2020 год "в плюсе" – исследование
21:03
Обвинительное заключение по импичменту Трампа могут передать в Сенат 22 января - СМИ
20:50
Гривня продолжает снижаться к доллару и евро
Все новости...