Советник Путина впервые пришел на заседание ТКГ – представитель ОРДЛО

В сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы принял участие заместитель главы Администрации президента России, участник Нормандского формата на уровне советников Дмитрий Козак.

Источник: представитель Донецка в украинской делегации ТКГ Денис Казанский в Telegram, "Новости Донбасса", Украинская делегация ТКГ

Прямая речь Казанского: "В ТКГ сегодня имела место неординарная ситуация. На переговоры пришёл Дмитрий Козак. Ранее он ни разу не принимал в них участия, но сегодня довольно бесцеремонно отодвинул Грызлова (представителя России в ТКГ – ред.) из кадра и занял его кресло.

Козак был очень раздражён, говорил эмоционально. Как обычно, обвинял Украину в нежелании признавать боевиков стороной переговоров и требовал, чтобы мы обсуждали "дорожную карту", предложенную Россией через своих марионеток.

Ситуация поменялась кардинально - если обычно россияне прячутся за своими смоляными чучелками, и стараются говорить поменьше, то сегодня пришлось выходить на первый план уже самому замруководителя администрации президента РФ".

Детали: Издание со ссылкой на приглашенного Россией представителя боевиков "ЛНР" сообщает, что Козак был недоволен тем, что Украина якобы "внесла разные проекты "дорожных карт" в Минский и Нормандский форматы".

Украинская делегация ТКГ не сообщила о Козаке, однако отметила, что уполномоченными представителями в ТКГ являются только официальные лица. Другие люди могут участвовать в заседании только как консультанты и эксперты по отдельным вопросам.