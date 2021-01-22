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У світі за добу діагностували ще півмільйона заражень COVID-19

П'ятниця, 22 січня 2021, 00:47

Станом на 21 січня у світі зареєстровано 633 тисячі нових випадків COVID-19. Померло за добу 15 763 людей.

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Деталі: У світі за останню добу також підтверджено 633 857 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема 230 265 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. 

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Іспанія, Великобританія, Франція та Німеччина. Україна зараз на 11-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 24-му місці.

Наразі всього в світі діагностовано 94 мільйони випадків зараження коронавірусом, 67 мільйонів хворих вже вилікувалися. Підтверджено 2 015 930 смерті від COVID-19.

Продовжують боротися з хворобою понад 24 мільйони людей.

Важливо знати: У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що другий рік пандемії COVID-19 може бути більш жорстким, ніж перший. 

Команда міжнародних експертів ВООЗ, яка буде досліджувати походження пандемії COVID-19, 14 січня нарешті змогла прибути до Китаю.

Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. 

За даними досліджень, він на 50-74% заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

VOC 202012/01 виявили вже в близько 30 країнах світу.

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Теми: коронавірус


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