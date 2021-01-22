У МОЗ склали дві скарги на керівника "Медзакупівель" і хочуть покарати

Фінансово-економічний департамент Міністерства охорони здоров’я склав дві скарги на керівника ДП "Медичні закупівлі" Арсена Жумаділова і просить притягнути його до відповідальності.

Джерело: ДП "Медзакупівлі" у коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Вранці 22 січня генеральний директор ДП "Медзакупівлі України" Арсен Жумаділов надав інформацію щодо двох службових записок, які були підготовлені фінансово-економічним департаментом Міністерства охорони здоров’я Україн. У службових записках ідеться про буцімто грубі порушення генеральним директором свого контракту та пропонується його притягнення до дисциплінарної відповідальності".

Деталі: Згідно з документами, що є у розпорядженні "УП", одна записка стосується процедури закупівлі медичного препарату. А інша – трьох судових позовів ДП "Медичні закупівлі" до Антимонопольного комітету щодо відкритих торгів на закупівлю ангіографів.

У "Медзакупівлях" заявили, що дані, викладені у службових записках, є безпідставними оціночними судженнями, і що працівники МОЗ неправильно тлумачать норми закону.

У ДП переконані, що мотив таких дій МОЗ полягає у "створенні тиску на закупівельну агенцію та персонально на її генерального директора".

Там також наголосили, що "необґрунтовані та упереджені дії МОЗ по відношенню до ДП можуть завдати шкоду репутації закупівельної інституції та спричинити втрату тих здобутків, яких вдалося досягнути в 2020 році".

"Медзакупівлі" закликали керівництво МОЗ утриматися від таких дій.

У ДП також нагадали, що чекають на запуск роботи Наглядової ради, рішення про створення якої МОЗ ухвалило ще в серпні минулого року. Зокрема, очікують, що наглядова рада проведе незалежний аудит діяльності підприємства в 2020-му році та дасть "незаангажовану оцінку" роботи ДП в цілому та його керівництва зокрема.

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