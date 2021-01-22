В Минздраве составили две жалобы на руководителя "Медзакупок" и хотят наказать

Финансово-экономический департамент Министерства здравоохранения составил две жалобы на руководителя ГП "Медицинские закупки" Арсена Жумадилова и просит привлечь его к ответственности.

Источник: ГП "Медзакупки" в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Утром 22 января генеральный директор ГП "Медзакупки Украины" Арсен Жумадилов предоставил информацию относительно двух служебных записок, которые были подготовлены финансово-экономическим департаментом Министерства здравоохранения Украины. В служебных записках говорится о якобы грубых нарушениях генеральным директором своего контракта и предлагается привлечь его к дисциплинарной ответственности".

Детали: Согласно документам, имеющимся в распоряжении "УП", одна записка касается процедуры закупки медицинского препарата. А другая – трех судебных исков ГП "Медицинские закупки" к Антимонопольному комитету относительно открытых торгов на закупку ангиографов.

В "Медзакупках" заявили, что данные, изложенные в служебных записках, являются безосновательными оценочными суждениями, и что работники МОЗ неправильно толкуют нормы закона.

В ГП убеждены, что мотив таких действий МОЗ заключается в "создании давления на закупочное агентство и персонально на ее генерального директора".

Там также отметили, что "необоснованные и предвзятые действия МОЗ по отношению к ГП могут нанести вред репутации закупочной институции и привести к потере тех достижений, которых удалось достичь в 2020 году".

"Медзакупки" призвали руководство Минздрава воздержаться от таких действий.

В ГП также напомнили, что ждут запуска работы Наблюдательного совета, решение о создании которого МОЗ приняло еще в августе прошлого года. В частности, ожидают, что наблюдательный совет проведет независимый аудит деятельности предприятия в 2020 году и даст "незаангажированную оценку" работы ГП в целом и его руководства в частности.

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