В Минздраве составили две жалобы на руководителя "Медзакупок" и хотят наказать
Финансово-экономический департамент Министерства здравоохранения составил две жалобы на руководителя ГП "Медицинские закупки" Арсена Жумадилова и просит привлечь его к ответственности.
Источник: ГП "Медзакупки" в комментарии "Украинской правде"
Дословно: "Утром 22 января генеральный директор ГП "Медзакупки Украины" Арсен Жумадилов предоставил информацию относительно двух служебных записок, которые были подготовлены финансово-экономическим департаментом Министерства здравоохранения Украины. В служебных записках говорится о якобы грубых нарушениях генеральным директором своего контракта и предлагается привлечь его к дисциплинарной ответственности".
Детали: Согласно документам, имеющимся в распоряжении "УП", одна записка касается процедуры закупки медицинского препарата. А другая – трех судебных исков ГП "Медицинские закупки" к Антимонопольному комитету относительно открытых торгов на закупку ангиографов.
В "Медзакупках" заявили, что данные, изложенные в служебных записках, являются безосновательными оценочными суждениями, и что работники МОЗ неправильно толкуют нормы закона.
В ГП убеждены, что мотив таких действий МОЗ заключается в "создании давления на закупочное агентство и персонально на ее генерального директора".
Там также отметили, что "необоснованные и предвзятые действия МОЗ по отношению к ГП могут нанести вред репутации закупочной институции и привести к потере тех достижений, которых удалось достичь в 2020 году".
"Медзакупки" призвали руководство Минздрава воздержаться от таких действий.
В ГП также напомнили, что ждут запуска работы Наблюдательного совета, решение о создании которого МОЗ приняло еще в августе прошлого года. В частности, ожидают, что наблюдательный совет проведет независимый аудит деятельности предприятия в 2020 году и даст "незаангажированную оценку" работы ГП в целом и его руководства в частности.
Предыстория:
- 3 января гендиректор "Медзакупок" Арсен Жумадилов обвинил министра здравоохранения Максима Степанова в неправомерном требовании согласовывать все закупки вакцин от COVID-19 с Минздравом и заявил, что впредь не намерен это делать.
- Степанов на это заявил, что руководитель ГП "Медзакупки" Арсен Жумадилов "своими сообщениями и высказываниями дискредитирует" Украину перед международным сообществом и "ухудшает позиции" Украины в переговорах относительно получения вакцины против коронавируса.
- Степанов также добавил, что в ближайшее время Минздрав изменит компанию, которая будет заниматься закупкой вакцин.
- "Медзакупки Украины" обвинили министра здравоохранения Максима Степанова в манипуляции и лжи.