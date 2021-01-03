"Медзакупівлі" більше не погоджуватимуть із МОЗ закупівлю вакцин – директор

Гендиректор ДП "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов звинуватив міністра охорони здоров'я Максима Степанова в неправомірній вимозі погоджувати всі закупівлі вакцин від COVID-19 із МОЗ і заявив, що з січня не має наміру цього робити.

Джерело: Жумаділов у Facebook

Деталі: За його словами, станом на 18 грудня ДП вело діалог із кількома виробниками вакцин щодо укладання договорів про поставку в найкоротші строки.

21 грудня Степанов на нараді в прем'єрміністра Дениса Шмигаля нібито заявив про можливий зрив переговорів із виробниками вакцин, бо ДП вимагало в них банківську гарантію на передоплату. Після цього Шмигаль доручив ДП працювати з ринком виключно через МОЗ.

Як зазначив Жумаділов, Степанов говорив про одного з виробників, з яким ДП дійсно було на фінальних етапах перемовин щодо укладання угоди. Причому виробник того ж дня повідомив про готовність виконати вимогу щодо банківської гарантії. Крім того, постачальник, який законтрактований ДП зараз (Лекхім), теж надав банківську гарантію на всю суму передоплати.

Дослівно: "Чи-то через нерозуміння специфіки функціонування фінансових інструментів, чи-то із умислом усунути ДП від прямих переговорів, міністр видав цю нашу вимогу до постачальників як загрозу зриву".

"21 грудня до кінця року залишалось 8 робочих днів. Достукатись до прем'єрміністра з метою роз’яснення реальної ситуації мені не вдалось. Вступати у конфронтацію зі Степановим щодо його зловживанням службовим становищем означало, що, зокрема: за бюджет 2020 року ми точно нічого не законтрактуємо; перший контракт за бюджет 2021 року ми зможемо підписати не раніше лютого; громадяни України отримають доступ до вакцини із запізненням у щонайменше два місяці.

Тож, виконуючи усне доручення міністра, в наступні дні ми надіслали в МОЗ наші пропозиції правок до договорів про закупівлю вакцини з кількома постачальниками на погодження, як того вимагав Степанов.

Станом на ранок 28 грудня ми отримали відповідь та зелене світло лише по одному. З ним і був укладений договір".

Деталі: Жумаділов зазначив, що в тих умовах укладення договору було правильним, однак в межах цієї закупівлі не було дотримано принципу розділення функцій політичного органу (МОЗ) та закупівельної агенції (ДП) задля уникнення в т.ч. зловживань повноваженнями.

Дослівно: "Міністр, по суті, сам визначив постачальника. За моєю інформацією, Україна могла отримати ціну щонайменше на 1 долар США нижчу від фінальної, якби ДП вело переговори самостійно, створивши конкурентний тиск на постачальника. Станом на сьогодні ми дійсно могли мати вже два контракти, а не один, по двох різних вакцинах.

Чи ми будемо продовжувати працювати в такому форматі? Ні.

По-перше, МОЗ не має досвіду закупівель товарів медичного призначення… По-друге, МОЗ в принципі не повинен займатись закупівлями… І по-третє. МОЗ не може концентрувати в собі повноваження щодо визначення предмету закупівлі і одночасно визначення контрагента по його поставці. Надто велика спокуса для чиновників, що за роки важкої роботи на державних посадах напрацювали ролекси та бреге, лексуси та рендж-ровери. Неприємно, коли країну і всіх платників податків тримають за дурнів.

Від січня місяця єдина функція, що її виконує МОЗ стосовно закупівлі вакцини, має полягати в комунікації – підтверджувати, якщо звертатимуться, виробникам вакцин повноваження ДП щодо контрактування вакцини.

Підігравати далі міністру Степанову в його бездарних спробах вести переговори, розділяючи з ним відповідальність за провал у передзамовленні вакцин, я не планую".

Що передувало: 30 грудня Міністерство охорони здоров'я повідомило, що через "Медичні закупівлі України", уклало договір на поставку 1 млн 913 доз вакцини проти COVID-19 виробництва компанії "Сіновак" (Sinovac Biotech, Китай).

1 січня головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко пояснив, що у разі непроходження фінальної стадії клінічних випробувань китайської вакцини компанії Sinovac Biotech, на постачання якої Україна вже підписала контракт і здійснила оплату, державі повернуть гроші у повному обсязі.