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Стало відомо ім'я морпіха, убитого снайпером на Донбасі

П'ятниця, 22 січня 2021, 13:40

В результаті снайперського вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув боєць 36-ї окремої бригади морської піхоти Олександр Отрєп’єв.

Джерело: 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського у Facebook, очільник МЗС Дмитро Кулеба у Twitter

Дослівно побратими: "У районі проведення операції Об’єднаних сил захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України від снайперського вогню та поранення несумісного із життям загинув наш побратим старший матрос Отрєп’єв Олександр Сергійович. Сміливим морським піхотинцем і щирим патріотом своєї країни він навіки залишаться у нашій пам’яті".

Деталі: Очільник МЗС України Дмитро Кулеба у своєму мікроблозі теж оприлюднив фото загиблого воїна та наголосив (зокрема і англійською мовою), що війна триває. Попри режим припинення вогню російська агресія проти України продовжує забирати життя.

Що передувало: За даними штабу ООС, 21 січня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Росії відкрили вогонь зі снайперської зброї. Загинув один український військовий.

Українська правда
Теми: війнаДонбастероризмООСОб'єднані сили на Донбасі


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