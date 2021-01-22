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Стало известно имя морпеха, убитого снайпером на Донбассе

Пятница, 22 января 2021, 13:40

В результате снайперского огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб боец ​​36-й отдельной бригады морской пехоты Александр Отрепьев.

Источник: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского в Facebook, глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter

Дословно сослуживцы: "В районе проведения операции Объединенных сил защищая суверенитет и территориальную целостность Украины от снайперского огня и ранения, несовместимого с жизнью, погиб наш собрат старший матрос Отрепьев Александр Сергеевич. Смелым морским пехотинцем и искренним патриотом своей страны он навсегда останется в нашей памяти".

Детали: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем микроблоге тоже обнародовал фото погибшего воина и отметил (в том числе и на английском языке), что война продолжается. Несмотря на режим прекращения огня российская агрессия против Украины продолжает забирать жизни.

Что предшествовало: По данным штаба ООС, 21 января в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" вооруженные формирования России открыли огонь из снайперского оружия. Погиб один украинский военный.

Украинская правда
Темы: войнаДонбасстерроризмООСОбъединенные силы на Донбассе


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