Пєсков каже, що палацом під Геленджиком Путін навіть не користується
Речник президента Росії Дмитро Пєсков називає "брехнею" інформацію про приналежність Володимиру Путіну величезного маєтку під Геленджиком із територією мінімум 68 гектарів і з захищеним від польотів небом, але власників не називає.
Джерело: інтерв'ю Пєскова "Коммерсант FM" та "Эхо Москвы", "Медуза"
Деталі: Журналіст радіостанції "Ехо Москви" відзначив, що відео "Фонду боротьби з корупцією" Олексія Навального про так званий "палаці для Путіна" на півдні Росії, під Геленджиком, має вже 50 мільйонів переглядів, а Кремль не дає роз'яснень.
Пєсков заявив, що "тут не потрібні ніякі роз'яснення", адже в Кремлі після появи цього матеріалу сказали, що "це не відповідає дійсності" і що "інсинуації щодо того, що президент Путін має відношення до якихось об'єктів у Геленджику не відповідають дійсності".
Далі – частина діалогу дослівно.
Дмитро Пєсков: Це просто брехня. Путін не має до цього ніякого відношення. Всі компіляційні матеріали, які містяться в цьому матеріалі - це хороша якісна "клюква" (стереотипи, закладені в контент – ред.), яка викликає велику кількість переглядів. Тут немає жодної відсутності пояснень.
"Ехо Москви": Тобто він не користується цим об'єктом, не буває на цьому об'єкті?
Дмитро Пєсков: Ні.
"Ехо Москви": Чи правильно я Вас зрозумів, що президент ніколи не був на території цього об'єкту, який показано як нібито палац Путіна?
Дмитро Пєсков: Ви знаєте, мені невідомо, що президент там колись був, я такої інформації не маю.
"Ехо Москви": А кому він належить, чи це зрозуміло?
Дмитро Пєсков: Це абсолютно не мій клопіт, кому він належить. У нас багато комерційних об'єктів. У нас є багато великих, менших, зовсім великих бізнесменів, які можуть будувати будь-які об'єкти за умови, що вони діють у рамках російських законів. Але асоціювати ці об'єкти безпосередньо з президентом і стверджувати, що це об'єкт президента – це не так, це брехня.
"Ехо Москви": Просто формально будівництво цього об'єкта починалося за участю Управління справами президента. Тому, можливо, є якась інформація, яку можна було б озвучити вам, щоб зняти якісь питання?
Дмитро Пєсков: Я не знаю. Розумієте, річ у тім, що Управління справами президента – це дуже велика організація, яка має дуже великий обсяг різних об'єктів. Вона оперує об'єктами державної власності, займається різними будівництвами, великими реставраційними роботами і так далі і тому подібне. Знову ж це не означає, що президент має якесь відношення до цих об'єктів.
Передісторія:
- 19 січня, на наступний день після затримання Олексія Навального в Росії, його "Фонд боротьби з корупцією" опублікував розслідування про палац нібито президента Володимира Путіна під Геленджиком і про його жінок.
- За даними ФБК, палац будували й утримують держкомпанії Роснефть і Транснефть, очолювані друзями Путіна. Офіційна площа палацу – 17 691 м.кв, а площа ділянки під палацовим комплексом – 68 га, але насправді територія нібито в 100 разів більша, а до неї ще прилягає 7000 га ФСБ. У вересні 2020 року комплекс було передано в оренду до 2068 року.
- Дмитро Пєсков заявив на це, що нічого нового в відео не представлено: "ця тема була вкинута роки 3-4 тому", але ці будівлі не є власністю президента РФ.