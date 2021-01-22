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Пєсков каже, що палацом під Геленджиком Путін навіть не користується

П'ятниця, 22 січня 2021, 14:01
Читальня в Геленджику, palace.navalny.com

Речник президента Росії Дмитро Пєсков називає "брехнею" інформацію про приналежність Володимиру Путіну величезного маєтку під Геленджиком із територією мінімум 68 гектарів і з захищеним від польотів небом, але власників не називає.

Джерело: інтерв'ю Пєскова "Коммерсант FM" та "Эхо Москвы", "Медуза"

Деталі: Журналіст радіостанції "Ехо Москви" відзначив, що відео "Фонду боротьби з корупцією" Олексія Навального про так званий "палаці для Путіна" на півдні Росії, під Геленджиком, має вже 50 мільйонів переглядів, а Кремль не дає роз'яснень.

Пєсков заявив, що "тут не потрібні ніякі роз'яснення", адже в Кремлі після появи цього матеріалу сказали, що "це не відповідає дійсності" і що "інсинуації щодо того, що президент Путін має відношення до якихось об'єктів у Геленджику не відповідають дійсності".

Далі – частина діалогу дослівно.

Дмитро Пєсков: Це просто брехня. Путін не має до цього ніякого відношення. Всі компіляційні матеріали, які містяться в цьому матеріалі - це хороша якісна "клюква" (стереотипи, закладені в контент – ред.), яка викликає велику кількість переглядів. Тут немає жодної відсутності пояснень.

"Ехо Москви": Тобто він не користується цим об'єктом, не буває на цьому об'єкті?

Дмитро Пєсков: Ні.

"Ехо Москви": Чи правильно я Вас зрозумів, що президент ніколи не був на території цього об'єкту, який показано як нібито палац Путіна?

Дмитро Пєсков: Ви знаєте, мені невідомо, що президент там колись був, я такої інформації не маю.

"Ехо Москви": А кому він належить, чи це зрозуміло?

Дмитро Пєсков: Це абсолютно не мій клопіт, кому він належить. У нас багато комерційних об'єктів. У нас є багато великих, менших, зовсім великих бізнесменів, які можуть будувати будь-які об'єкти за умови, що вони діють у рамках російських законів. Але асоціювати ці об'єкти безпосередньо з президентом і стверджувати, що це об'єкт президента – це не так, це брехня.

"Ехо Москви": Просто формально будівництво цього об'єкта починалося за участю Управління справами президента. Тому, можливо, є якась інформація, яку можна було б озвучити вам, щоб зняти якісь питання?

Дмитро Пєсков: Я не знаю. Розумієте, річ у тім, що Управління справами президента – це дуже велика організація, яка має дуже великий обсяг різних об'єктів. Вона оперує об'єктами державної власності, займається різними будівництвами, великими реставраційними роботами і так далі і тому подібне. Знову ж це не означає, що президент має якесь відношення до цих об'єктів.

Передісторія:

  • 19 січня, на наступний день після затримання Олексія Навального в Росії, його "Фонд боротьби з корупцією" опублікував розслідування про палац нібито президента Володимира Путіна під Геленджиком і про його жінок.
  • За даними ФБК, палац будували й утримують держкомпанії Роснефть і Транснефть, очолювані друзями Путіна. Офіційна площа палацу – 17 691 м.кв, а площа ділянки під палацовим комплексом – 68 га, але насправді територія нібито в 100 разів більша, а до неї ще прилягає 7000 га ФСБ. У вересні 2020 року комплекс було передано в оренду до 2068 року.
  • Дмитро Пєсков заявив на це, що нічого нового в відео не представлено: "ця тема була вкинута роки 3-4 тому", але ці будівлі не є власністю президента РФ.

Теми: ПутінРосіяНавальний


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