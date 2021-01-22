Песков говорит, что дворцом в Геленджике Путин даже не пользуется
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называет "враньем" информацию о принадлежности Владимиру Путину огромного особняка под Геленджиком с территорией минимум 68 гектаров и с защищенным от полетов небом, но собственников не называет.
Источник: интервью Пескова "Коммерсантъ FM" и "Эхо Москвы", "Медуза"
Детали: Журналист "Эхо Москвы" отметил, что видео "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального о так называемом "дворце для Путина" на юге России, под Геленджиком, имеет уже 50 миллионов просмотров, а Кремль не дает разъяснений.
Песков заявил, что "здесь не нужны никакие разъяснения", так как в Кремле после появления этого материала сказали, что "это не соответствует действительности" и что "инсинуации относительно того, что президент Путин имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике, не соответствуют действительности".
Далее – часть диалога дословно.
Дмитрий Песков: Это просто вранье. Путин не имеет к этому никакого отношения. Все компиляционные материалы, которые содержатся в этом материале — это хорошая качественная "клюква" (стереотипы, заложенные в контент – ред.), которая вызывает большое количество просмотров...
"Эхо Москвы": То есть он не пользуется этим объектом, не бывает на этом объекте?
Дмитрий Песков: Нет.
"Эхо Москвы": Правильно ли я Вас понял, что президент никогда не был на территории этого объекта, который показан как якобы дворец Путина?
Дмитрий Песков: Вы знаете, мне неизвестно, что президент там когда-то был, я такой информацией не располагаю.
"Эхо Москвы": А кому он принадлежит, понятно ли это?
Дмитрий Песков: Это абсолютно не моя забота, кому он принадлежит. У нас много коммерческих объектов. У нас есть много крупных, менее крупных, совсем крупных бизнесменов, которые могут строить любые объекты при условии, что они действуют в рамках российских законов. Но ассоциировать эти объекты напрямую с президентом и утверждать, что это объект президента – это не так, это вранье.
"Эхо Москвы": Просто формально строительство этого объекта начиналось при участии Управделами президента. Поэтому, может быть, есть какая-то информация, которую можно было бы озвучить вам, чтобы снять какие-то вопросы?
Дмитрий Песков: Я не знаю. Понимаете, дело в том, что Управделами президента – это очень большая организация, которая имеет очень большой объем разных объектов. Она оперирует объектами государственной собственности, занимается различными стройками, крупными реставрационными работами и так далее и тому подобное. Опять же это не означает, что президент имеет какое-то отношение к этим объектам.
Предыстория:
- 19 января, на следующий день после задержания Алексея Навального в России, его "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовал расследование о дворце якобы президента Владимира Путина под Геленджиком и его женщинах.
- По данным ФБК, дворец строили и содержат госкомпании Роснефть и Транснефть, возглавляемые друзьями Путина. Официальная площадь дворца - 17 691 м.кв, а площадь участка под дворцовым комплексом - 68 га, но на самом деле территория якобы в 100 раз больше, а к ней еще прилегает 7000 га ФСБ. В сентябре 2020 года комплекс был передан в аренду до 2068 года.
- Дмитрий Песков заявил на это, что ничего нового в видео не представлено: "эта тема была вброшена года 3-4 тому назад", но данное здание не является собственностью президента РФ.