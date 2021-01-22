Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Песков говорит, что дворцом в Геленджике Путин даже не пользуется 

Пятница, 22 января 2021, 14:01
Читальня в Геленджике, palace.navalny.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называет "враньем" информацию о принадлежности Владимиру Путину огромного особняка под Геленджиком с территорией минимум 68 гектаров и с защищенным от полетов небом, но собственников не называет.  

Источник: интервью Пескова "Коммерсантъ FM" и "Эхо Москвы", "Медуза

Детали: Журналист "Эхо Москвы" отметил, что видео "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального о так называемом "дворце для Путина" на юге России, под Геленджиком, имеет уже 50 миллионов просмотров, а Кремль не дает разъяснений.

Песков заявил, что "здесь не нужны никакие разъяснения", так как в Кремле после появления этого материала сказали, что "это не соответствует действительности" и что "инсинуации относительно того, что президент Путин имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике не соответствуют действительности". 

Далее – часть диалога дословно. 

Дмитрий Песков: Это просто вранье. Путин не имеет к этому никакого отношения. Все компиляционные материалы, которые содержатся в этом материале — это хорошая качественная "клюква", которая вызывает большое количество просмотров. Здесь нет никакого отсутствия объяснений.

"Эхо Москвы": То есть он не пользуется этим объектом, не бывает на этом объекте?

Дмитрий Песков: Нет.

"Эхо Москвы": Правильно ли я вас понял, что президент никогда не был на территории этого объекта, который показан как якобы дворец Путина?

Дмитрий Песков: Вы знаете, мне неизвестно, что президент там когда-то был, я такой информацией не располагаю.

"Эхо Москвы": А кому он принадлежит, понятно ли это?

Дмитрий Песков: Это абсолютно не моя забота, кому он принадлежит. У нас много коммерческих объектов. У нас есть много крупных, менее крупных, совсем крупных бизнесменов, которые могут строить любые объекты при условии, что они действуют в рамках российских законов. Но ассоциировать эти объекты напрямую с президентом и утверждать, что это объект президента, это не так, это вранье.

"Эхо Москвы": Просто формально строительство этого объекта начиналось при участии Управделами президента. Поэтому, может быть, есть какая-то информация, которую можно было бы озвучить вам, чтобы снять какие-то вопросы?

Дмитрий Песков: Я не знаю. Понимаете, дело в том, что Управделами президента – это очень большая организация, которая имеет очень большой объем разных объектов. Она оперирует объектами государственной собственности, занимается различными стройками, крупными реставрационными работами и так далее и тому подобное. Опять же это не означает, что президент имеет какое-то отношение к этим объектам.

Предыстория: 

  • 19 января, на следующий день после задержания Алексея Навального в России, его "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовал расследование о дворце якобы президента Владимира Путина под Геленджиком и его женщинах.
  • По данным ФБК, дворец строили и содержат госкомпании Роснефть и Транснефть, возглавляемые друзьями Путина. Официальная площадь дворца - 17 691 м.кв, а площадь участка под дворцовым комплексом - 68 гектаров, но на самом деле территория якобы в 100 раз больше, а к ней еще прилегает 7000 га ФСБ. В сентябре 2020-го комплекс был передан в аренду до 2068 года.
  • Дмитрий Песков заявил на это, что ничего нового в видео не представлено:  "эта тема была вброшена года 3-4 тому назад", но данное здание не является собственностью президента РФ.

Темы: ПутинРосcияНавальный


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоВ центре Минска мужчина поджег себя

Арестовали пресс-секретаря Навального

В Украины 23 января будет день траура

фотоЧиновник ОГА требовал откат за выделение "ковидных" средств больнице на кислород

фотоВ подземном переходе в центре Киева упал потолок

"Удалось сбить волну и есть стабилизация" –  Степанов о жестком карантине

Все новости...
Путин
Глава Евросовета заявил Путину, что созовет дебаты об отношениях с РФ из-за Навального
Песков о поддержке Навального: Акции нет, есть отдельные провокаторы
Оккупанты застрелили военнослужащего Объединенных сил
Последние новости
14:22
Зам Авакова раскрыл детали пожара и объяснил Зеленскому, почему не спасли пенсионеров
14:15
На "коронавирусные" доплаты медикам использовали лишь 65% запланированных средств
14:15
В Харькове начали проверять дома престарелых: уже 2 с нарушениями
14:07
Украина обновила список "красных" и "зеленых" стран
14:05
Долги "Донецкой железной дороги": Сбербанк хочет взыскать с УЗ более 60 млн долларов
14:01
Песков говорит, что дворцом в Геленджике Путин даже не пользуется 
13:47
Из института рака украли инструментов для операций на 10 миллионов гривен
13:43
Байден убрал из кабинета кнопку, которой Трамп вызвал официанта с колой
13:40
фотоСтало известно имя морпеха, убитого снайпером на Донбассе
13:30
Глава Евросовета заявил Путину, что созовет дебаты об отношениях с РФ из-за Навального
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!