Песков говорит, что дворцом в Геленджике Путин даже не пользуется 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называет "враньем" информацию о принадлежности Владимиру Путину огромного особняка под Геленджиком с территорией минимум 68 гектаров и с защищенным от полетов небом, но собственников не называет.

Источник: интервью Пескова "Коммерсантъ FM" и "Эхо Москвы", "Медуза"

Детали: Журналист "Эхо Москвы" отметил, что видео "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального о так называемом "дворце для Путина" на юге России, под Геленджиком, имеет уже 50 миллионов просмотров, а Кремль не дает разъяснений.

Песков заявил, что "здесь не нужны никакие разъяснения", так как в Кремле после появления этого материала сказали, что "это не соответствует действительности" и что "инсинуации относительно того, что президент Путин имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике, не соответствуют действительности".

Далее – часть диалога дословно.

Дмитрий Песков: Это просто вранье. Путин не имеет к этому никакого отношения. Все компиляционные материалы, которые содержатся в этом материале — это хорошая качественная "клюква" (стереотипы, заложенные в контент – ред.), которая вызывает большое количество просмотров...

"Эхо Москвы": То есть он не пользуется этим объектом, не бывает на этом объекте?

Дмитрий Песков: Нет.

"Эхо Москвы": Правильно ли я Вас понял, что президент никогда не был на территории этого объекта, который показан как якобы дворец Путина?

Дмитрий Песков: Вы знаете, мне неизвестно, что президент там когда-то был, я такой информацией не располагаю.

"Эхо Москвы": А кому он принадлежит, понятно ли это?

Дмитрий Песков: Это абсолютно не моя забота, кому он принадлежит. У нас много коммерческих объектов. У нас есть много крупных, менее крупных, совсем крупных бизнесменов, которые могут строить любые объекты при условии, что они действуют в рамках российских законов. Но ассоциировать эти объекты напрямую с президентом и утверждать, что это объект президента – это не так, это вранье.

"Эхо Москвы": Просто формально строительство этого объекта начиналось при участии Управделами президента. Поэтому, может быть, есть какая-то информация, которую можно было бы озвучить вам, чтобы снять какие-то вопросы?

Дмитрий Песков: Я не знаю. Понимаете, дело в том, что Управделами президента – это очень большая организация, которая имеет очень большой объем разных объектов. Она оперирует объектами государственной собственности, занимается различными стройками, крупными реставрационными работами и так далее и тому подобное. Опять же это не означает, что президент имеет какое-то отношение к этим объектам.

Дворец в Геленджике с тоннелем к морю Источник: palace.navalny.com

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