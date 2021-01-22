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ЗМІ знайшли ще одне підтвердження, що палац Путіна – дійсно його

П'ятниця, 22 січня 2021, 17:29

Московська фірма ТОВ "Аерокомплекс", яка займається оснащенням аеропортів наземним обладнанням, ненавмисно підтвердила інформацію з розслідування Олексія Навального про "палаці Путіна".

Джерело: "Открытые медиа"

Деталі: На своєму сайті фірма повідомляє, що її співробітники "мають великий виробничий і організаційний досвід щодо постачання і впровадження радіотехнічного обладнання, джерел резервного електроживлення, ремонту антенних полів, постачання аеровокзального обладнання та оглядової техніки ... на вертолітних майданчиках резиденцій президента РФ "Бочаров ручей" , "Ново-Огарьово", "Прасковєєвка".

Прасковєєвка – найближче до "палацу Путіна" село, воно згадується в розслідуванні Навального.  Інших резиденцій Путіна в цьому районі немає.

В Єдиній інформаційній системі держзакупівель виданню вдалося знайти кілька контрактів цієї фірми з держструктурами - але жодного, безпосередньо пов'язаного зі згаданими резиденціями.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив на цю інформацію: "Ще раз підтверджую, що президент не має ніякого відношення до цього об'єкта".

 

Передісторія:

  • 19 січня, на наступний день після затримання Олексія Навального в Росії, його "Фонд боротьби з корупцією" опублікував розслідування про палац нібито президента Володимира Путіна під Геленджиком і про його жінок.
  • За даними ФБК, палац будували й утримують держкомпанії Роснефть і Транснефть, очолювані друзями Путіна. Офіційна площа палацу – 17 691 м.кв, а площа ділянки під палацовим комплексом – 68 га, але насправді територія нібито в 100 разів більша, а до неї ще прилягає 7000 га ФСБ. У вересні 2020 року комплекс було передано в оренду до 2068 року.
  • Дмитро Пєсков заявив на це, що нічого нового в відеоне представлено: "ця тема була вкинута роки 3-4 тому", але ці будівлі не є власністю президента РФ.

Теми: ПутінРосіяНавальний


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