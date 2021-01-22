СМИ нашли еще одно подтверждение, что дворец Путина – действительно его

Московская фирма ООО "Аэрокомплекс", которая занимается оснащением аэропортов наземным оборудованием, нечаянно подтвердила информацию из расследования Алексея Навального о "дворце Путина".

Источник: "Открытые медиа"

Детали: На своём сайте фирма сообщает, что её сотрудники "имеют большой производственный и организационный опыт по поставкам и внедрению радиотехнического оборудования, источников резервного электропитания, ремонту антенных полей, поставке аэровокзального оборудования и досмотровой техники… на вертолётных площадках резиденций президента РФ "Бочаров ручей", "Ново-Огарёво", "Прасковеевка".

Прасковеевкой называется ближайшая к "дворцу Путина" деревня, она упоминается в расследовании Навального. Других резиденций Путина в этом районе нет.

В Единой информационной системе госзакупок изданию удалось найти несколько контрактов этой фирмы с госструктурами — но ни одного, напрямую связанного с упомянутыми резиденциями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на эту информацию: "Ещё раз подтверждаю, что президент не имеет никакого отношения к этому объекту".

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