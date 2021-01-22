СМИ нашли еще одно подтверждение, что дворец Путина – действительно его
Московская фирма ООО "Аэрокомплекс", которая занимается оснащением аэропортов наземным оборудованием, нечаянно подтвердила информацию из расследования Алексея Навального о "дворце Путина".
Источник: "Открытые медиа"
Детали: На своём сайте фирма сообщает, что её сотрудники "имеют большой производственный и организационный опыт по поставкам и внедрению радиотехнического оборудования, источников резервного электропитания, ремонту антенных полей, поставке аэровокзального оборудования и досмотровой техники… на вертолётных площадках резиденций президента РФ "Бочаров ручей", "Ново-Огарёво", "Прасковеевка".
Прасковеевкой называется ближайшая к "дворцу Путина" деревня, она упоминается в расследовании Навального. Других резиденций Путина в этом районе нет.
В Единой информационной системе госзакупок изданию удалось найти несколько контрактов этой фирмы с госструктурами — но ни одного, напрямую связанного с упомянутыми резиденциями.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на эту информацию: "Ещё раз подтверждаю, что президент не имеет никакого отношения к этому объекту".
Что было раньше:
- 19 января, на следующий день после задержания Алексея Навального в России, его "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовал расследование о дворце якобы президента Владимира Путина под Геленджиком и его женщинах.
- По данным ФБК, дворец строили и содержат госкомпании Роснефть и Транснефть, возглавляемые друзьями Путина. Официальная площадь дворца - 17 691 м.кв, а площадь участка под дворцовым комплексом - 68 га, но на самом деле территория якобы в 100 раз больше, а к ней еще прилегает 7000 га ФСБ. В сентябре 2020 года комплекс был передан в аренду до 2068 года.
- Дмитрий Песков заявил на это, что ничего нового в видеоне представлено: "эта тема была вброшена года 3-4 тому назад", но данное здание не является собственностью президента РФ.