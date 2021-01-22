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На Донбасі бойовики стріляли з гранатомета та снайперської гвинтівки

П'ятниця, 22 січня 2021, 18:09

Протягом доби 22 січня у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: "Біля Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з підствольного гранатомета.

А в районі населених пунктів Новоселівка-2 та Авдіївка збройні формування РФ застосовували стрілецьку зброю.

Поруч з Новолуганським було зафіксовано роботу ворожого снайпера".

Деталі: У ЗСУ без втрат. Про усі порушення доповіли представникам ОБСЄ.

Нагадаємо: Саме зі снайперської гвинтівки 21 січня вбили українського військового.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


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