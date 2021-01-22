На Донбасі бойовики стріляли з гранатомета та снайперської гвинтівки
П'ятниця, 22 січня 2021, 17:09
Протягом доби 22 січня у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: "Біля Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з підствольного гранатомета.
А в районі населених пунктів Новоселівка-2 та Авдіївка збройні формування РФ застосовували стрілецьку зброю.
Поруч з Новолуганським було зафіксовано роботу ворожого снайпера".
Деталі: У ЗСУ без втрат. Про усі порушення доповіли представникам ОБСЄ.
Нагадаємо: Саме зі снайперської гвинтівки 21 січня вбили українського військового.
Українська правда