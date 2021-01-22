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На Донбассе боевики стреляли из гранатомета и снайперской винтовки

Пятница, 22 января 2021, 18:09

В течение суток 22 января во районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: "У Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета.

В районе населенных пунктов Новоселовка-2 и Авдеевка вооруженные формирования РФ применяли стрелковое оружие.

Рядом с Новолуганским была зафиксирована работа вражеского снайпера".

Детали: В ВСУ без потерь.  О всех нарушениях доложили представителям ОБСЕ.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


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