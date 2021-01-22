На Донбассе боевики стреляли из гранатомета и снайперской винтовки
Пятница, 22 января 2021, 17:09
В течение суток 22 января во районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: "У Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета.
В районе населенных пунктов Новоселовка-2 и Авдеевка вооруженные формирования РФ применяли стрелковое оружие.
Рядом с Новолуганским была зафиксирована работа вражеского снайпера".
Детали: В ВСУ без потерь. О всех нарушениях доложили представителям ОБСЕ.
Напомним: Именно из снайперской винтовки 21 января убили украинского военного.
Украинская правда