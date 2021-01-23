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SpaceX планує здійснити наймасовіший запуск в історії космонавтики

Субота, 23 січня 2021, 06:46
SpaceX планує здійснити наймасовіший запуск в історії космонавтики

23 січня о 16:40 американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX здійснить наймасовіший за кількістю корисних навантажень запуск в історії космонавтики. Місія Transporter-1 доставить на орбіту відразу 143 супутника.

Джерело: сайт SpaceX. Маск в Twitter. Видання Everyday Astronaut

UPD: Запуск відклали на добу.

Деталі: Запуск багаторазової ракети-носія Falcon 9, яка доставить супутники на орбіту, відбудеться з комплексу SLC-40 у Флориді, США о 9:40 EST (16:40 за київським часом). Це буде п'ятий політ ракети.

Попередні рекорд компанії Маска з "пакетних" запусків — 64 апарата в місії SSO-A. Світовий рекорд наразі належить індійській місії PSLV-C37: 15 лютого 2017 року разом було запущено 104 супутника, повідомляє Ліга.

Загальна маса 143-х супутників від 30 клієнтів SpaceX понад п'ять тонн.

Пряма мова Маска: "Запускаємо безліч невеликих супутників для широкого кола клієнтів. З радістю пропонуємо послуги по недорогому виходу на орбіту для невеликих компаній!".

Довідка: На сайті SpaceX будь-який бажаючий може купити місце під головним обтічником Falcon 9 по ціні $1 мільйон за 200 кг вантажу. За кожен +1 кг компанія просить доплатити $5000.

За даними Управління ООН з питань космічного простору, з моменту створення в 1957 році першого в світі штучного супутника "Супутник", людство відправило в космос трохи більше 8 000 об'єктів. Вважається, що від чверті до половини з них досі функціонують.

Що передувало: 20 січня SpaceX доставила на орбіту Землі 17-ту партію інтернет-супутників системи Starlink. На орбіту вантаж вивела ракета-носій Falcon 9, яка до цього успішно виконала сім подібних місій.

Нагадаємо: SpaceX випустила бета-версію додатку для користування супутниковим інтернетом Starlink

Читайте за посиланням: Wi-Fi на всю планету. Яким буде глобальний супутниковий інтернет від SpaceX і OneWeb

"Українська правда" в Threads

Теми: космосІлон Маск
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