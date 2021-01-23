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SpaceX планирует осуществить самый массовый запуск в истории космонавтики

Суббота, 23 января 2021, 06:46
SpaceX планирует осуществить самый массовый запуск в истории космонавтики

23 января в 16:40 американская частная космическая компания Илона Маcка SpaceX осуществит самый массовый по числу полезных нагрузок запуск в истории космонавтики. Миссия Transporter-1 доставит на орбиту сразу 143 спутника.

Источник: сайт SpaceX. Маск в Twitter. Издание Everyday Astronaut

UPD: Запуск отложен на сутки.

Детали: Запуск многоразовой ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит спутники на орбиту, состоится с комплекса SLC-40 во Флориде, США. Это будет пятый полет ракеты.

Предыдущие рекорд компании Маска по "пакетным" запускам — 64 аппарата в миссии SSO-A. Мировой рекорд сейчас принадлежит индийской миссии PSLV-C37: 15 февраля 2017 года было запущено 104 спутника, сообщает Лига.

Общая масса 143-х спутников от 30 клиентов SpaceX свыше пяти тонн.

Прямая речь Маска: "Запускаем множество небольших спутников для широкого круга клиентов. С радостью предлагаем услуги по недорогому выходу на орбиту для небольших компаний!"

Справка: На сайте SpaceX любой желающий может купить место под головным обтекателем Falcon 9 по цене $1 миллион за 200 кг груза. За каждый +1 кг компания просит доплатить $5000. 

По данным Управления ООН по вопросам космического пространства, с момента создания в 1957 году первого в мире искусственного спутника "Спутник", человечество отправило в космос чуть более 8 000 объектов. Считается, что от четверти до половины из них все еще функционируют.

Что предшествовало: 20 января SpaceX доставила на орбиту Земли 17-ю партию интернет-спутников системы Starlink. На орбиту груз вывела ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила семь подобных миссий.

Напомним: SpaceX выпустила бета-версию приложения для пользования спутниковым интернетом Starlink.

Читайте также: Wi-Fi на всей планете. Каким будет глобальный спутниковый интернет от SpaceX и OneWeb

"Украинская правда" в Threads

Темы: космосИлон Маск
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