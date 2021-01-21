Одна й та сама ракета SpaceX ВВОСЬМЕ доставила вантаж на орбіту

20 січня американська приватна космічна компанія Ілона Маcка SpaceX доставила на орбіту Землі 17-ту партію інтернет-супутників системи Starlink. На орбіту вантаж вивела ракета-носій Falcon 9, яка до цього успішно виконала сім подібних місій.

Джерело: SpaceX. Everyday Astronaut

Деталі: Запуск ракети-носія Falcon 9, яка доставить вантаж на орбіту, відбувся з комплексу 39A (LC-39A) Космічного центру Кеннеді у штаті Флорида. Це 105-й запуск ракет покоління Falcon.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship! pic.twitter.com/3nh3jongIY — SpaceX (@SpaceX) January 20, 2021

У компанії відзначили, що перший багаторазовий ступінь Falcon 9 раніше вже сім разів використовувався для доставки вантажів на орбіту Землі, зокрема із вересня 2019 по грудень 2020 року.

Через 9 хвилин після запуску, багаторазова частина ракети-носія Falcon 9 приземлилась на безпілотну платформу "Just Read the Instructions" в Атлантичному океані.

Довідка: Перший багаторазовий ступінь Falcon 9 компанія Маска використовуватиме по десять разів, потім їх оглядатимуть, змінюватимуть зношені деталі та використовуватимуть ще до 90 разів.

Компанія Ілона Маска – світовий лідер за кількістю супутників на орбіті Землі. Зараз їх майже 1000, а за декілька років їх кількість має досягти 42 тисяч.

Ракета Falcon 9, яка і використовується для доставки супутників системи Starlink на орбіту, за один виліт може доставити максимум 60 апаратів.

Більшу кількість супутників зможе виводити космічний корабель компанії Маска — Starship, перший тестовий запуск якого повинен відбутися в кінці листопада.

Що передувало: SpaceX випустила бета-версію додатку для користування супутниковим інтернетом Starlink.

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