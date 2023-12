Одна й та сама ракета SpaceX ВВОСЬМЕ доставила вантаж на орбіту

20 січня американська приватна космічна компанія Ілона Маcка SpaceX доставила на орбіту Землі 17-ту партію інтернет-супутників системи Starlink. На орбіту вантаж вивела ракета-носій Falcon 9, яка до цього успішно виконала сім подібних місій.

Джерело: SpaceX. Everyday Astronaut

Деталі: Запуск ракети-носія Falcon 9, яка доставить вантаж на орбіту, відбувся з комплексу 39A (LC-39A) Космічного центру Кеннеді у штаті Флорида. Це 105-й запуск ракет покоління Falcon.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship! pic.twitter.com/3nh3jongIY