Служба безпеки України підтвердила інформацію про затримання свого діючого працівника і попередження вбивства співробітника спецслужби.

Джерело: коментар пресслужби СБУ "Українській правді" щодо інформації про затримання полковника спецпідрозділу "Альфа" Андрія Расюка за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова

Дослівно: "Служба безпеки України приділяє окрему увагу системній протидії порушенням закону та проявам корупції, навіть якщо це стосується діючих чи колишніх співробітників СБУ – незалежно від їх звань, посад чи вислуги років. Безкарність буває лише тимчасовою.

В межах цієї роботи учора проведено слідчо-оперативні заходи щодо припинення злочину, а саме – попереджено вбивство співробітника спецслужби. Наразі затримано одного діючого працівника СБУ".

Деталі: У пресслужбі СБУ попросили ЗМІ керуватися офіційними джерелами інформації та пообіцяли надати детальну інформацію з цього приводу згодом, "після завершення всіх слідчих та оперативних заходів та як тільки це дозволять норми законодавства, зокрема процесуального".

Що передувало: Раніше журналіст Юрій Бутусов із посилання на джерела повідомив, що полковник спецпідрозділу СБУ "Альфа" Андрій Расюк затриманий за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на замовлення колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Джерела УП підтвердили інформацію про затримання.