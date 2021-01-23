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СБУ підтвердила затримання працівника: запобігли вбивству

Субота, 23 січня 2021, 10:21
СБУ підтвердила затримання працівника: запобігли вбивству

Служба безпеки України підтвердила інформацію про затримання її діючого працівника, завдяки чому запобігли вбивству співробітника спецслужби.

Джерело: коментар пресслужби СБУ "Українській правді" щодо інформації про затримання старшого консультанта Штабу Антитерористичного центру при СБУ Юрія Расюка за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова

Дослівно: "Служба безпеки України приділяє окрему увагу системній протидії порушенням закону та проявам корупції, навіть якщо це стосується діючих чи колишніх співробітників СБУ – незалежно від їх звань, посад чи вислуги років. Безкарність буває лише тимчасовою.

В межах цієї роботи учора проведено слідчо-оперативні заходи щодо припинення злочину, а саме – попереджено вбивство співробітника спецслужби. Наразі затримано одного діючого працівника СБУ".

Деталі: У пресслужбі СБУ попросили ЗМІ керуватися офіційними джерелами інформації та пообіцяли надати детальну інформацію з цього приводу згодом, "після завершення всіх слідчих та оперативних заходів та як тільки це дозволять норми законодавства, зокрема процесуального".

Що передувало: Раніше журналіст Юрій Бутусов із посилання на джерела повідомив, що Расюк затриманий за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на замовлення колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Джерела УП підтвердили інформацію про затримання. 

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУБаканов
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