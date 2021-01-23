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Полковника СБУ затримали за підготовку вбивства "правої руки" Баканова – джерела

Субота, 23 січня 2021, 09:01
затримання Андрія Расюка, фото "Цензор.нет"

Полковник спецпідрозділу СБУ "Альфа" Андрій Расюк затриманий за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на замовлення колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного.

Джерело: журналіст Юрій Бутусов у Facebook, джерела УП

 
затримання Расюка

Деталі: За даними джерел Бутусова в СБУ, у п'ятницю Расюк був затриманий за підозрою в організації замовного вбивства. Нібито він збирався передати гроші за вбивство "правої руки" і друга голови СБУ Івана Баканова – начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, колишнього прокурора і чиновника, якому президент Володимир Зеленський через рік служби в СБУ присвоїв звання бригадного генерала.

За версією СБУ, замовником вбивства Наумова нібито виступав Дмитро Нескоромний, полковник СБУ, який з 1 липня по 8 листопада 2019 року був заступником голови СБУ, а з 8 листопада по 13 березня 2020-го був першим заступником голови СБУ-начальником Головного управління по боротьбі з корупцією СБУ. Зараз він перебуває у складі СБУ без посади.

Джерела журналіста в Держприкордонслужбі повідомили, що Нескоромного розшукують, йому заборонено виїзд з України.

 

За словами Бутусова, передумови для таких "бригадних" розборок виникли вже давно.

 

Дослівно Бутусов: "Кожен підприємець, який займається експортом-імпортом товарів народного споживання, знає, що економічні підрозділи СБУ у великому масштабі здійснюють рекет і вимагання, по суті "кришують" тіньовий бізнес. На початку 2020-го року головним "рішалою" був Нескоромний. Але за останній рік усі сфери тіньового бізнесу СБУ підім'яв під себе права рука і найближчий друг голови СБУ Івана Баканова Андрій Наумов".

Докладніше: Джерела "Української правди" підтверджують інформацію про затримання Расюка за підозрою в підготовці вбивства Наумова.

УП намагається отримати коментар СБУ. На сайті служби повідомлення про затримання немає.

Українська правда
Теми: СБУБаканов


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