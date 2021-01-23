СБУ подтвердила задержание сотрудника и предупреждение убийства

Служба безопасности Украины подтвердила информацию о задержании своего действующего работника и предотвращении убийства сотрудника спецслужбы.

Источник: комментарий пресс-службы СБУ "Украинской правде" в отношении информации о задержании старшего консультанта Штаба Антитеррористического центра при СБУ Юрия Расюка по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова

Дословно: "Служба безопасности Украины уделяет особое внимание системному противодействию нарушениям закона и проявлениям коррупции, даже если это касается действующих или бывших сотрудников СБУ – независимо от их званий, должностей или выслуги лет. Безнаказанность бывает только временной.

В рамках этой работы вчера проведены следственно-оперативные мероприятия по пресечению преступления, а именно – предотвращено убийство сотрудника спецслужбы. Сейчас задержан один действующий работник СБУ".

Детали: В пресс-службе СБУ попросили СМИ руководствоваться официальными источниками информации и пообещали предоставить подробную информацию по этому поводу впоследствии, "после завершения всех следственных и оперативных мероприятий и как только это позволят нормы законодательства, в частности процессуального".

Что предшествовало: Ранее журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщил, что Расюк задержан по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова по заказу бывшего замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного. Источники УП подтвердили информацию о задержании.