Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ подтвердила задержание сотрудника и предупреждение убийства

Суббота, 23 января 2021, 10:21
СБУ подтвердила задержание сотрудника и предупреждение убийства

Служба безопасности Украины подтвердила информацию о задержании своего действующего работника и предотвращении убийства сотрудника спецслужбы.

Источник: комментарий пресс-службы СБУ "Украинской правде" в отношении информации о задержании старшего консультанта Штаба Антитеррористического центра при СБУ Юрия Расюка по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова

Дословно: "Служба безопасности Украины уделяет особое внимание системному противодействию нарушениям закона и проявлениям коррупции, даже если это касается действующих или бывших сотрудников СБУ – независимо от их званий, должностей или выслуги лет. Безнаказанность бывает только временной.

В рамках этой работы вчера проведены следственно-оперативные мероприятия по пресечению преступления, а именно – предотвращено убийство сотрудника спецслужбы. Сейчас задержан один действующий работник СБУ".

Детали: В пресс-службе СБУ попросили СМИ руководствоваться официальными источниками информации и пообещали предоставить подробную информацию по этому поводу впоследствии, "после завершения всех следственных и оперативных мероприятий и как только это позволят нормы законодательства, в частности процессуального".

Что предшествовало: Ранее журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщил, что Расюк задержан по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова по заказу бывшего замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного. Источники УП подтвердили информацию о задержании. 

Катерина Тищенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУБаканов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
СБУ
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
СБУ взялась за попа УПЦ МП в Бородянке из-за помощи оккупантам и пыточной
Охотился на западное оружие: СБУ задержала работника оборонного завода
Последние новости
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
Все новости...
Реклама: