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Працівника СБУ, підозрюваного у підготовці вбивства колеги, відправили за ґрати

Субота, 23 січня 2021, 19:07
затримання Андрія Расюка, фото "Цензор.нет"

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для працівника Антитерористичного центру СБУ, що підозрюється у підготовці вбивства керівника одного з підрозділів Служби безпеки.

Джерело: пресслужба СБУ у коментарі Українській правді

Дослівно: "Щойно Шевченківським районним судом обрано запобіжний захід затриманому працівнику Антитерористичного центру СБУ, підозрюваному у вчиненні готування до вбивства керівника одного з підрозділів СБУ".

Деталі: Полковник спецпідрозділу СБУ "Альфа" Андрій Расюк раніше був затриманий за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на замовлення колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного.

За рішенням суду 23 січня підозрюваного відправили за ґрати без можливості внесення застави. Йдеться про 60 діб тримання під вартою.

Українська правда
Теми: СБУсудвбивство


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