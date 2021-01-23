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Работника СБУ, подозреваемого в подготовке убийства коллеги, отправили за решетку

Суббота, 23 января 2021, 19:07
задержание Андрея Расюка, фото "Цензор.нет"

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для работника Антитеррористического центра СБУ, подозреваемого в подготовке убийства руководителя одного из подразделений Службы безопасности.

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии Украинской правде

Дословно: "Только что Шевченковским районным судом была избрана мера пресечения задержанному работнику Антитеррористического центра СБУ, подозреваемому в совершении подготовки к убийству руководителя одного из подразделений СБУ".

Детали: Полковник спецподразделения СБУ "Альфа" Андрей Расюк ранее был задержан по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова по заказу бывшего заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного.

По решению суда 23 января подозреваемого отправили за решетку без возможности внесения залога. Речь идет о 60 сутках содержания под стражей.

Украинская правда
Темы: СБУсудубийство


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