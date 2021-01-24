Через скандал з вакцинацією поза чергою у відставку пішов начальник оборони Іспанії

Начальник штабу оборони Іспанії Мігель Анхель Вілларроя подав у відставку через появу інформації про його вакцинацію від коронавірусу поза чергою.

Джерело: The Guardian

Деталі: Раніше ЗМІ повідомляли, що дозу вакцини також могли отримали інші високопосадовці. Останні не входять до категорій осіб, яким першочергово роблять щеплення.

"Для збереження іміджу збройних сил генерал Вілларроя подав міністру оборони заяву про відставку", – йдеться у заяві збройних сил. Джерела AFP повідомили, що міністер прийняла його заяву.

За словами 63-річного генерала, він ніколи не хотів користуватись невиправданими привілегіями.

За день до відставки Вілларроя міністерство внутрішніх справ звільнило підполковника, який, за даними внутрішнього розслідування, отримав дозу вакцину поза чергою. Окрім звільненого підполковника, у недотриманні порядку вакцинації підозрюються ще кілька військових чиновників. Не виключено, що серія відставок продовжиться.

Що передувало: У міністерстві оборони Іспанії почали внутрішнє розслідування, щоб визначити, чи могло вище військове керівництво отримати вакцину від коронавірусу поза чергою.

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