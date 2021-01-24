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Из-за скандала с вакцинацией вне очереди в отставку ушел начальник обороны Испании

Воскресенье, 24 января 2021, 04:43

Начальник штаба обороны Испании Мигель Анхель Вилларроя подал в отставку из-за появления информации о его вакцинации от коронавируса вне очереди.

Источник: The Guardian

Детали: Ранее СМИ сообщали, что дозу вакцины также могли получили другие высокопоставленные лица. Последние не входят к категориям людей, которым в первую очередь делают прививки.

"Для сохранения имиджа вооруженных сил генерал Вилларроя подал министру обороны заявление об отставке", – говорится в заявлении вооруженных сил. Источники AFP сообщили, что министр приняла его заявление.

По словам 63-летнего генерала, он никогда не хотел пользоваться неоправданными привилегиями.

За день до отставки Вилларроя министерство внутренних дел уволило подполковника, который, по данным внутреннего расследования, получил дозу вакцины вне очереди. Кроме заявленного подполковника, в несоблюдении порядка вакцинации подозреваются еще несколько военных чиновников. Не исключено, что серия отставок продолжится.

Что предшествовало: В министерстве обороны Испании начали внутреннее расследование, чтобы определить, могло ли высшее военное руководство получить вакцину от коронавируса вне очереди

Напомним:

  • Первые дни вакцинации против коронавируса в Польше ознаменовались скандалом из-за того, что несколько известных людей получили вакцину вне очереди.
  • Сообщалось также, что австрийские политики и их родственники в некоторых регионах страны могли получили вакцину от коронавируса, которая предназначена медикам и пожилым людям.

Темы: Испаниявакцинация


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