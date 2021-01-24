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Уповноважений із захисту мови розповів, скільки скарг отримав від 16 січня

Неділя, 24 січня 2021, 05:56
Уповноважений із захисту мови розповів, скільки скарг отримав від 16 січня

За тиждень після того, як в силу вступила нова норма Закону про мову, що зобов'язує обслуговувати клієнтів українською, Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови отримав 195 скарг. 

Джерело: Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у facebook 

Пряма мова: "Рівно тиждень тому, 16 січня, набула чинності стаття 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За ці дні до Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови надійшло 195 скарг і звернень громадян".

Деталі: Найбільше на недотримання норми скаржаться мешканці Києва та області – 74 скарги. Найменше таких звернень надійшло із південних та східних областей. Львів’яни надіслали 17 скарг, одесити та та харків’яни – по 12.

Більшість звернень стосуються відсутності української версії сайтів інтернет-видань та інтернет-магазинів – 117. 

Водночас про порушення прав у сфері обслуговування повідомили 34 громадянина. На рекламу недержавною мовою поскаржилися 25 осіб, порушення мовного законодавства в галузі освіти – 4, використання посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування недержавної мови під час виконання своїх обов’язків – 3. 

Також близько 50 осіб звернулось до Секретаріату уповноваженого з проханням консультацій. 

Таку невелику кількість звернень в омбудсмена назвали результатом ефективної інформаційної кампанії. 

Передісторія:

  • Із 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування має перейти на українську мову при спілкуванні з клієнтами й відвідувачами, хіба що ті попросять звертатися до них іншою мовою.
  • Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови зможе в разі систематичних порушень мовного законодавства штрафувати підприємство.
  • Після 16 січня споживачі зможуть надсилати скарги мовному омбудсмену щодо відмови в обслуговуванні українською мовою.  

Українська правда

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