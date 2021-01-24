Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Уполномоченный по защите языка рассказал, сколько жалоб получил от 16 января

Воскресенье, 24 января 2021, 06:56

Через неделю после того, как в силу вступила новая норма Закона о языке, что обязывает обслуживать клиентов на украинском, Секретариат уполномоченного по защите государственного языка получил 195 жалоб.

Источник: Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в facebook

Прямая речь: "Ровно неделю назад, 16 января, вступило в силу статья 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За эти дни в Секретариат уполномоченного по защите государственного языка поступило 195 жалоб и обращений граждан".

Детали: Больше всего на несоблюдение нормы жалуются жители Киева и области – 74 жалобы. Меньше таких обращений поступило из южных и восточных областей. Львовяне прислали 17 жалоб, одесситы и и харьковчане – по 12.

Большинство обращений касаются отсутствия украинской версии сайтов интернет-изданий и интернет-магазинов – 117.

В то же время о нарушении прав в сфере обслуживания сообщили 34 гражданина. На рекламу на негосударственном языке пожаловались 25 человек, нарушения языкового законодательства в области образования – 4, использования должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления государственного языка при исполнении своих обязанностей – 3.

Также около 50 человек обратилось в Секретариат уполномоченного с просьбой консультаций.

Такое небольшое количество обращений в омбудсмена назвали результатом эффективной информационной кампании.

Предыстория:

  • С 16 января 2021 вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык при общении с клиентами и посетителями, разве что те попросят обращаться к ним на другом языке.
  • Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка сможет в случае систематических нарушений языкового законодательства штрафовать предприятие.
  • После 16 января потребители смогут отправлять жалобы языковому омбудсмену об отказе в обслуживании на украинском языке.

Украинская правда


powered by lun.ua
Главное сегодня

Госдеп США отреагировал на протесты в РФ и призвал освободить Навального

Власти РФ против "Радио свобода": Байдена просят вмешаться в ситуацию

Украина отреагировала на подавление протестов в России

СБУ о подготовке убийства Наумова: был сговор, предлагали $50 тысяч

Работника СБУ, подозреваемого в подготовке убийства коллеги, отправили за решетку

видеоПротесты в РФ: 2 тысячи задержанных, активисты анонсируют новые митинги

Все новости...
Последние новости
06:56
Уполномоченный по защите языка рассказал, сколько жалоб получил от 16 января
05:41
Темпы распространения коронавируса в мире не уменьшаются
04:43
Из-за скандала с вакцинацией вне очереди в отставку ушел начальник обороны Испании
03:55
В знак протеста: в Чехии в карантин открылись сотни баров и ресторанов
03:01
Израиль начинает вакцинацию подростков от коронавируса
02:11
В Канаде разворачивают полевые госпитали для лечения больных COVID-19
01:18
Фото, видеоБолее сотни белорусов задержали во время субботних акций
00:35
В Черное море вошел первый в этом году американский эсминец
00:19
Видимость до 200 метров: киевлян предупреждают о тумане
23:57
фотоУ посольства России в Киеве состоялась акция в поддержку Навального
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!